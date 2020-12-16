Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri ile donatılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı açılıyor

Otoyol ile yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla birinci ve üçüncü kesimleri 4 Eylül'de törenle açılan Ankara-Niğde Otoyolu'nun, 113 kilometrelik otoyol ve 39 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan ikinci kesimi bugün hizmete açılıyor.

152 kilometrelik ikinci kesimde çalışmalar tamam

Edirne'den Şanlıurfa'ya uzanan otoyol aksında önemli bir görev üstlenecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun 113 kilometre otoyol ve 39 kilometre bağlantı yoluyla toplam 152 kilometrelik ikinci kesimindeki çalışmalar tamamlandı.

Edirne'den Güneydoğu'ya kesintisiz ulaşım

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.

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127 milyon litre yakıt tasarrufu sağlayacak

Otoyolla, yıllık 127 milyon 551 bin litre yakıt tasarrufu ve karbon emisyonunda 318 milyon 240 bin kilogram azalma sağlanacak. Güvenli seyahat imkanıyla 4 saat 14 dakikalık mesafeyi 2 saat 22 dakikaya indirecek Ankara-Niğde Otoyolu, böylece bölge sanayisinin gelişmesine de katkı verecek.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bir gurur projemizi daha hizmete alıyoruz. Yerli ve milli akıllı ulaşım sistemleri ile donattığımız Ankara-Niğde Otoyolu'nu bugün halkımızın hizmetine sunuyoruz" dedi.

Bir gurur projemizi daha hizmete alıyoruz!🇹🇷#Yerli ve #milli akıllı ulaşım sistemleri ile donattığımız #Ankara - #Niğde Otoyolu'nu bugün halkımızın hizmetine sunuyoruz. pic.twitter.com/tDOSqdVDRI REKLAM December 16, 2020