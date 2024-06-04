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Yeryüzü Çocukları Derneği'nin çalıştayında kriz bölgelerindeki çocuklar konuşuldu

Yeryüzü Çocukları Derneği, çocuk hakları ve kriz bölgelerindeki çocukların yaşadığı zorlukları ele almak üzere 25-26 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde, "Kriz Bölgelerinde Çocuk Olmak" adlı bir çalıştay düzenledi.

Muhammed Furkan Uğurlu
13:24 - 4/06/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Yeryüzü Çocukları Derneği'nin çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Yeryüzü Çocukları Derneği'nin çalıştayı Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Çalıştay, kriz bölgelerinde yaşayan çocukların karşılaştığı zorlukları anlamak, çocuk haklarını korumak için etkili stratejiler geliştirmek ve bu çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlendi. Etkinlik, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlar, akademisyenler, STK temsilcileri ve aktivistlerin katılımıyla gerçekleşti.

'Çocukların haklarını korumak için önemli bir adım'

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun, çalıştay hakkında şunları söyledi: "Kriz bölgelerindeki çocuklar, savaşlar, doğal afetler ve diğer acil durumlar nedeniyle birçok tehlike ile karşı karşıyadır. Bu çalıştayın, kriz bölgelerindeki çocukların haklarını korumak ve yaşamlarını iyileştirmek için önemli bir adım olmasını istiyoruz."

Çalıştay boyunca, katılımcılar kriz bölgelerinde çocukların maruz kaldığı sorunları tartıştılar ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirdiler. Ayrıca, kriz bölgelerindeki çocukların eğitim, sağlık, güvenlik ve psikososyal destek gibi temel ihtiyaçlarına odaklanan çalışmaların paylaşıldığı panel ve oturumlar düzenlendi.

Dört oturumdan oluşan çalıştayda sırasıyla "Savaş ve Çocuk", "Göç ve Çocuk", "Afet ve Çocuk", "Kriz ve Afet Bölgelerinde Çalışmak" konuları işlendi.

Sunumların ardından çeşitli atölyeler düzenlendi. Programların sonunda katılımcılara sertifikalar verildi.

#Yeryüzü Çocukları Derneği
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#Kriz bölgeleri
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