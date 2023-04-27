Yeşil Sol’un (HDP) adayı Kandil’den gelmiş

14 Mayıs’taki seçimlere Yeşil Sol Parti (HDP) listelerinden giren Ayten Dönmez’in PKK’nın dağ kadrosundan olduğu tespit edildi. Dönmez, İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından, “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla İstanbul’da gözaltına aldı. Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç kaydı varmış

Ayten Dönmez’in geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına katılarak siyasi/ideolojik e silahlı eğitim aldıktan sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiği belirlendi. Örgütün dağ kadrosunda kadın bir teröristle leşker kıyafetli fotoğrafları bulunan 28. Dönem Milletvekilliği enel Seçimleri’nde Yeşil Sol Parti (HDP) adına Kocaeli’den 13. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Ayten Dönmez’in yakalanması için operasyon yapıldı. Dün sabaha karşı Üsküdar’daki drese yapılan baskında Ayten Dönmez gözaltına alındı. Cep telefonuna el konulan ve sorgulanmak üzere eminyete götürülen Dönmez’in “silahlı terör örgütüne üye olma” ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet” suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

Kardeşleri de örgütten

Öte yandan Ayten Dönmez’in kardeşi Selami Kitir’in de örgütün kırsal kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Terör Arananlar Listesi”nde 500 bin lira ödülle ’Gri’ kategorideki Kitir’in, Suriye ve Irak’taki PKK kamplarında çok sayıda silahlı faaliyette yer aldığı belirtildi. Yeşil Sol Partili (HDP) Dönmez’in bir başka kardeşi A.K.’nin de PKK’nın kırsal kadroları arasında bulunduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği iddiasıyla geçmişte yapılan operasyonda yakalanıp tutuklandığı öğrenildi.