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YEREL GÜNDEM

Yeşil'in yolları yenileniyor

‘Geleceğin Yıldırım’ını inşa etmek için aralıksız çalışan Yıldırım Belediyesi, ilçenin çehresini değiştiren ve yaşam kalitesini yükselten projeleri hayata geçiriyor. İmar uygulamalarından kentsel dönüşüme, park ve yeşil alanlardan sosyal belediyeciliğe kadar önemli hizmetler gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, ilçenin mevcut yolarını da yeniliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeşilin yolları yenileniyor
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz

Asfaltlama, yama, kaplama ve parke döşeme çalışmalarıyla yollarda kalite standartlarını ve konforu artıran Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın en gözde turizm bölgeleri arasında yer alan Yeşil Mahallesi’ndeki, 13. Yeşil Sokak ve 8. Alan Sokak’ta da yol yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında, yaklaşık 4 bin metrekare alandaki parkeler tek tek sökülürken, işlevini yitiren taşların yerine yenileri yerleştiriliyor. Bölge halkı tarafından büyük memnuniyet duyulan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı bildirildi.

‘AMACIMIZ KALICI VE GÜZEL İŞLER’

Daha modern bir Yıldırım için fiziki belediyecilik çalışmalarına önem verdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Küçük dokunuşlarla sorunları ortadan kaldırma ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Unesco Dünya Mirası Listesi’ne alınan eserler arasında en tanınan ve sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin de sembollerinden olan Yeşil Türbe ve Yeşil Külliyesi’ni de içinde barındıran bölgemizde yol yenileme çalışmalarına başladık. Ömrünü tamamlayan kilit parke taşlarını değiştirerek, hem yaşanan sorunları ortadan kaldırıyoruz hem de bölgeye görsel güzellik katıyoruz. Amacımız kalıcı ve güzel işler yapmak. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda buna önem gösterdik. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Fen İşleri noktasında çok ciddi çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.

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