Yılbaşı baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonları aralıksız sürüyor. Son 4 ayda 714 DEAŞ’lıyı yakalayan İstanbul Emniyeti, yılbaşı öncesi mesaiyi artırdı. DEAŞ hücrelerini istihbarat çalışmaları ve örgüt üyelerinin itiraflarıyla deşifre eden polis, Aralık ayındaki 10 kritik operasyonda 239 şüpheliyi gözaltına alarak 4 kritik eylemi de önlemiş oldu. Özellikle yılbaşı gecesi için düzenlenebilecek bir terör saldırısı girişimine karşı en üst seviyede tedbir alınırken, DEAŞ’lıların sorguda çözülmeleri, nokta atışı operasyonları beraberinde getiriyor. İstanbul’da Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ve Çekmeköy ilçeleri ile Batman’da önceki gece düzenlenen son operasyonlarda 28 yabancı uyruklu DEAŞ’lı gözaltına alındı. Dün de Adana, Çankırı, Trabzon ve Şanlıurfa’da 28 DEAŞ’lı yakalandı.

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