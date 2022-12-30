Yılbaşında 490 bin personel nöbette

İçişleri Bakanlığı valiliklere ‘yılbaşı tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında vatandaşların yoğun olduğu turistik yerler, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, hava alanı, deniz limanı, metro ve gar gibi alanlarda denetimler artırılacak. Kaçak/sahte alkol üretimi, dağıtımı ve satışına yönelik denetimler sıkılaştırılacak. Özellikle kayak tesislerinin bulunduğu iller başta olmak üzere turizm merkezleri ile trafik akışının yoğunlaşacağı güzergahlarında ilave trafik tedbirleri planlanacak. Ayrıca yılbaşı akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy, İsmail Çataklı ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ile bakanlık bürokratları sahada alınan tedbirleri yerinde denetleyecek. Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için denetimler 30 Aralık’ta başlayacak, 1 Ocak’ta sona erecek. Denetimlerde 3 gün boyunca toplam 81 bin 219 ekip ve 490 bin 435 personel görev yapacak.

REKLAM

SÜRÜCÜLERE ‘ALKOL’ DENETİMİ YAPILACAK

Yılbaşı gecesi saat 00.00’dan sonra alkol denetimlerine ağırlık verilerek denetimlerde mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ise pasaport, pasaport yerine geçen belge veya yol izin belgesi olmadan seyahat eden yabancılara yönelik kontroller sıkılaştırılacak. Denize kıyısı olan illerde başta Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri ve diğer kolluk kuvvetleri ile birlikte göçmen kaçakçılığı ve yasa dışı faaliyetlere yönelik alınan caydırıcı ve etkin tedbirler sürdürülecek.