Yıldız'a ziyaretçi akını: Restorasyonu tamamlanan sarayda hafta sonu yoğunluğu

II. Abdulhamit'in Osmanlı'yı yaklaşık 30 sene yönettiği Yıldız Sarayı, 6 yıllık restorasyon çalışmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Temmuz'da ziyaretçilerine kapılarını açmıştı. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Yıldız Sarayı'nı ziyaret etmek için Beşiktaş'a geldi. Sabah saat 09.00'da kapılarını açan müze girişinde vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturduğu görüldü. Öğle saatlerine kadar müzeyi 6 bin kişinin ziyaret etti. Yıldız Sarayı, açıldığı günden itibaren bir haftada içinde yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.





“İnsanın gözüne ve ruhuna çok özel şeyler yaşattığı kanaatindeyim"

Ziyaretçi Cafer Duman, döneme ait parçaların ilgi çekici olduğuna söyleyerek, “Şu ana kadar gezdiğimiz bölümlerde gayet ilginç malzemeler gördük. O döneme ait, o dönemde kullanılan eşyaların, hediye olarak gelenlerin ve yöneticilerin kullandıkları özellikle, ilginç olanlar, o döneme has parçalar, oldukça çekici ve tabii ki bir nezaketi yansıtıyor. Netice itibari ile çok hoş parçalar, bazı sanatsal ayrıntıların, insanın gözüne ve ruhuna çok özel şeyler yaşattığı kanaatindeyim. Muhtemelen bundan sonraki gezdiğimiz bölümlerde de çok daha iyi şeyler göreceğimizi düşünüyorum" dedi.





“İnsanın tarihini yakından görmesi, incelemesi çok güzel bir şey"

Canan Demir, tarihi yakından incelemenin güzelliğine dikkat çekerek, “Sabah geldik 1,5 saat kadar sıra bekledik ondan sonra da sarayı gezdik. İnsanın tarihini yakından görmesi, incelemesi çok güzel bir şey. İnsan tarihini gördükçe ne kadar güzel bir ülkeye sahip olduğunun farkında olabiliyor. Buraları bize göstermek için bize fırsat verenlere de ayrıca çok teşekkür ederiz çok güzel bir geziydi" ifadelerini kullandı.





“Hem öğretici hem eğlenceli"

İlkokul öğrencisi Mehmet Kerem Ulu, sarayı herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederek, “Beğendim çok güzeldi herkese tavsiye ederim. Öncelikle burası 2'inci Abdülhamid'in olduğu saraylardan birisi, en son olan yerlerden. Burada silah evleri var Kur'an-ı Kerimleri gördük. Herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Burası hem öğretici, hem eğlenceli yerler de var" diye konuştu.





“Tarihi okumak kadar, solumak da önemli"

Baki Toza ise tarihi anıya şahitlik ettiğini belirterek, “Öncelikle tarihimizi okumak kadar tarihimizi solumak, koklamak da bizim için çok önemliydi. Tarihimize ışık tutan ecdadımızın yadigârı olan Yıldız Sarayımızda çocuklarımızla beraber birçok tarihi anıya aslında biz de şahitlik yaptık. Genel olarak herkesin tarihine sahip çıkması, tarihini okuduğu gibi tarihi dokusuna da sahip çıkması, tarihi yerleri gezmesi, o tarihi havayı soluması bizim için çok önem arz etmekte. Çünkü tarih bir milletin geleceğidir. Tarih geleceğimize ışık tutar, milli bir servetimizdir" şeklinde konuştu.



