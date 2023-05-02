Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’in son gününde tarihi bir ilk yaşandı. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solotürk ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi “Türk Yıldızları” birlikte gösteri uçuşu yaptı. Teknofest Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da piste çıkıp uçakları selamladı. Bu tarihi anı paylaşan Bayraktar, “Yıldızların altında” mesajını paylaştı.

TEKNOFEST’TE TARİHİ ANLAR

Festival kapsamında Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timleri Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri yaptı. Teknofest’in son gününde de Solo Türk’ten Türk Yıldızları’na, Bayraktar Kızılelma’dan Atak helikopterine birçok uçuş gösterisi Teknofest İstanbul ziyaretçileri tarafından ilgiyle takip edildi. Bayraktar Kızılelma ve Solo Türk, gökyüzünde bir ilki gerçekleştirip birlikte uçuş yaparak Teknofest ziyaretçilerini selamladı. Türk Yıldızları ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Fursan Al Emarat Hava Akrobasi ekibinin İstanbul semalarında birlikte gerçekleştirdiği uçuş gösterisi de ilgiyle takip edildi. Fas Hava Kuvvetleri ekipleri de bu yıl ilk kez Teknofest’te uçuş gösterisi yaptı.

2,5 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİYE ULAŞTI

Teknofest dördüncü gününde 1 milyondan fazla ziyaretçi katılımı ile rekor kırdı. Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde derece girerek ödül alan yarışmacılara ödüllerini verdi. Bayraktar, yaptığı konuşmada TEKNOFEST 2023’ün 2,5 milyonu aşan ziyaretçiyle “dünyanın en büyük organizasyonu” olarak tarihe geçtiğini belirterek, “Bunu hep birlikte başardık. İlk günden itibaren yanımızda olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. Festival dördüncü gününde teknoloji, bilim, havacılık-uçuş gösterileri, sergiler, zirveler, atölyeler, teknoloji yarışmaları, sahne gösterileri ve etkinliklerle sona erdi. TEKNOFEST’te bu yıl 41 ana yarışma, 102 farklı kategoride düzenlendi ve bu yarışmalara 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı katıldı. Yarışmalarda 13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verildi.

Hürjet ve Kaan gelecek

Bayraktar Kızılelma ve Solo Türk’ün birlikte yaptığı uçuşu değerlendiren Murat Aslan ise Türk mühendisliğinin geldiği bu seviyenin kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, “İnşallah daha iyilerini de yapacağız. Kızılelma, bir F-16 ile Solo Türk’le beraber uçuyor. İnşallah onun yerini de Hürjet, Kaan alacak. Çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Gururfest

Teknofest İstanbul ziyaretçisi Özkan Çakıcı, ilk defa Teknofest’e geldiğini belirterek, özellikle yerli uçakların gösterilerini izlemenin büyük bir keyif olduğunu söyledi. Çok sayıda yerli hava aracına ev sahipliği yapması nedeniyle Teknofest’in aynı zamanda bir “gururfest” olduğunu belirten Çakıcı, “Ailemle birlikte burada etkinlikleri takip ettim, her şey çok güzel.” diye konuştu.

Uzaktan robot kol

Özel Başakşehir Oğuzkaan Koleji Anadolu Lisesi öğrencileri, görüntü işleme teknolojisi kullanarak ürettikleri uzaktan kontrol edilebilen robot kol projesiyle Teknofest İstanbul’da finale kaldı. Projeyi hazırlayan ekip adına konuşan 12. Sınıf öğrencisi Erol Demirbaş, engellilerin iş hayatında daha fazla yer alabilmesini hedeflediklerini söyledi.

Engelsiz harita

Teknofest İstanbul’a yarışmacı olarak katılan iki depremzede lise öğrencisi İstiklal Makzume Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri Sena Güler ve Duru Solmaz, engelliler için geliştirdikleri “Engelsiz Harita” isimli navigasyon uygulamasıyla “Engelsiz Yaşam Teknolojileri” dalında finale kaldı.

Zebra midyelere karşı nano boya

Adıyaman Altınşehir Anadolu Lisesi takımı iki projeyle festivalde yerini aldı. 3 kişilik ekiple Şanlıurfa’da Deneyap Atölyesinden Çevre Enerji Yyarışması’na katıldıklarını söyleyen Doç. Dr. Kasım Takım ise, “Atatürk Barajı’nın da içinde olduğu birçok barajın sorunlarından biri olan zebra midye problemini ele aldık. Zebra midyeler yüzeylere yapışarak çok fazla ürüyor. Hem filtreleri hem boruları tıkıyorlar hem de elektrik üretimini durduruyorlar. Nano boya ile bağlanacakları zemini daha parlak ve pürüzsüz hale getirip bağlanmalarını engellemeyi amaçladık” dedi.







