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Gündem Yılın ilk kirazı 700 TLden alıcı buldu
MANİSA

Yılın ilk kirazı 700 TL’den alıcı buldu

Şehzadeler İlçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hasadı yapılan kuzey yarımkürenin ilk kirazı, gerçekleştirilen açık artırmayla satıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılın ilk kirazı 700 TL’den alıcı buldu
İlk kirazın kilosu 700 TL’den alıcı buldu

Şehzadeler İlçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hasadı yapılan kuzey yarımkürenin ilk kirazı, gerçekleştirilen açık artırmayla satıldı. Sembolik olarak gerçekleşen açık artırmada ilk kirazın kilosu 700 TL’den alıcı buldu. Açık artırma öncesi kısa bir konuşma yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, açık artırmada oluşan fiyatın ürünün gerçek fiyatı olmadığını, kirazı üreten ilk çiftçiyi ödüllendirmek amacıyla sembolik fiyatla alım yapıldığını, ilerleyen günlerde hasadın artmasıyla fiyatların yerini bulacağını kaydetti.

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