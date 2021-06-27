YKS'de ikinci oturum sona erdi Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 10.15'te başladı, 13.15'te bitti. Saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi ise saat 17.45'te sona erecek.

Haber Merkezi 27 Haziran 2021, 10:11 Son Güncelleme: 27 Haziran 2021, 13:22 AA