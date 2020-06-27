Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem YKSde ilk oturum bugün 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek
EĞİTİM

YKS'de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek

2 milyon 437 bin 119 öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı YKS’nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ter dökecek. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi. Salgın ile mücadele kapsamında bugün saat 09.30 ile 15.00 arasında ve yarın 09.30 ile 18.30 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS'nin yapılacağı binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
YKS'nin yapılacağı binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2 milyon 437 bin 119 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün düzenlenecek. Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek, 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170’e çekildi.

İKİNCİ DÖNEMDEN SORU YOK

YKS’nin ilk oturumu olan TYT, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak. YKS’nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12. sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak. ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları 28 Temmuz 2020’de açıklanacak.

SINAV SIRASINDA MASKE ŞARTI YOK

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS’nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.

SOSYAL MESAFE KORUNACAK

Adaylar sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri önem arz ediyor. Kovid-19 durumu olan adaylar hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

Ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS dolayısıyla toplu ulaşımın, öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi. Cumartesi günkü normal seferlere ek 186 araçla 428 sefer, pazar günü de mevcut seferlere ek 267 araçla 739 sefer daha yapılacak. Ankara, Gaziantep, Diyarbakır ve Düzce’de de hafta sonu öğrenci ve görevlilere de ulaşım ücretsiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS öncesi gençlerle buluştu: İlk soru "YKS sınavı neden ertelenmedi" oldu
Abone Ol Google News
Youtube oldu Faketube

Youtube oldu Faketube

​Milyonlarca sahte hesap, like ve dislike sistemini kullanıyor.
Türk futbolunda neler oluyor?

Türk futbolunda neler oluyor?

Futbol sahada oynansın, masalar ortadan kalksın!
Yetmiş iki ev karantinaya alındı

Yetmiş iki ev
karantinaya alındı

​Şanlıurfa'da tehlike giderek artıyor.
Türk ışını <br>dünyaya umut oldu

Türk ışını
dünyaya umut oldu

​Tedavi sonrası hastanın testi negatif çıktı.
Balıkesir'e <br>16 koyun gönderdi

Balıkesir'e
16 koyun gönderdi

Hayvanları telef olan Çelikel'e Beştepe'den telefon.
Beş bin polisle uygulama

Beş bin polisle uygulama

Araçlar teke tek arandı.

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Burak Yılmaz'ın gecesi

Burak Yılmaz'ın gecesi

​Beşiktaş-Konyaspor maçına siyah beyazlıların kaptanı damga vurdu.
Dört milyonu aştı

Dört milyonu aştı

​Dünya genelinde sayılar yükselmeye devam ediyor.
FETÖ'nün hedefinde

FETÖ'nün hedefinde

​Yargıtay Üyesi Harun Kodalak'a karşı algı operasyonu başlattılar.
Bu sayıyı <br>ilk kez açıkladı

Bu sayıyı
ilk kez açıkladı

​Bakan Koca, son 24 saatin sayılarını açıkladı.
Kartondan <br>hastane kurdular

Kartondan
hastane kurdular

​Vaka sayıları hızla yükseliyor.
Erdoğan gençlerle türkü söyledi

Erdoğan gençlerle türkü söyledi

​Diyarbakır'dan bağlanan grup 'Fincanın Etrafı'yla mest etti.
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu teröristlere sessiz

Barolar bu teröristlere sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
Gençler merak ettiklerini sordu

Gençler merak ettiklerini sordu

"Sınav neden ertelenmedi?", "Genç işsizlik için ne diyorsunuz?".
YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.