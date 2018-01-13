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YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi - Son dakika haberleri

YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi

YÖK tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.

Haber MerkeziAA
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Arşiv

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.

Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
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