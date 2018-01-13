YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi

BOUN olarak da geçen Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kuruldu. 10 Eylül 1971'de Türkiye Hükûmeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi adını aldı. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.