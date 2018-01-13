YÖK'ten doçentlik sürecine ilişkin yasa önerisi

Yükseköğretim Kurulunca Milli Eğitim Bakanlığına sunulan yardımcı doçentlik ve doçentlik sürecine ilişkin yasa tasarısı önerisinde, yardımcı doçentliğin kaldırılarak yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun getirilmesi yer aldı.
Öneriye göre, doçentliğe geçişte kolaylıklar sağlanacak ve sözlü sınav kaldırılacak.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki hafta kaldırılacak
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Ankara Üniversitesi, 1946 yılında Türkiye'nin başkenti olan Ankara'da kuruldu. Üniversite Kanunuyla birlikte kurulan ve Türkiye'nin ilk üniversitesi niteliğini taşıyan bir eğitim kurumudur. Ankara Üniversitesi'nin en eski ve köklü fakülteleri 1842 yılında kurulan Veteriner Fakültesi ve 1859 yılında kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye)'dir.
BOUN olarak da geçen Boğaziçi Üniversitesi, 16 Eylül 1863'te Cyrus Hamlin ve Christopher Robert tarafından Robert Kolej adıyla kuruldu. 10 Eylül 1971'de Türkiye Hükûmeti'ne devredilerek Boğaziçi Üniversitesi adını aldı. Günümüzde toplam 1.672.106 m2'lik alana sahip olan ve altı yerleşkesi bulunan Boğaziçi Üniversitesi, İngilizce eğitim verir.
Erciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altında kuruldu. 1977’de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisini Mühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesi adını almıştır.
Gazi Üniversitesi, Ankara'da bulunan bir devlet üniversitesidir. 1926 yılında Ankara'da kuruldu. Tıp, Diş Hekimliği, Eğitim,Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Mühendislik Fakültesi ve Teknoloji Fakültesi önemli fakülteleridir.
Gebze Teknik Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarihinde Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü adıyla kurulan, Türkiye'deki iki yüksek teknoloji enstitüsünden birisiydi. 22 Ekim 2014 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen yasa teklifiyle Gebze Teknik Üniversitesi olarak yeniden yapılandırılmasına karar verildi.
Hacettepe Üniversitesi, 1967 yılında başkent Ankara'da kurulmuş olan devlet üniversitesi. Üniversitenin beş kampüsü bulunmaktadır.
İstanbull Üniversitesi, 18 Kasım 1933'te Türkiye'nin ilk ve tek üniversitesi olarak öğrenim hayatına başlamış olan kurum, Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamıdır.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye'de yer alan bir devlet üniversitesi. 1773'te Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn adıyla kuruldu.
İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi (İYTE), 1992 yılında İzmir'de kurulan, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapan bir devlet üniversitesidir. İYTE'deki tüm bölümlerde eğitim dili %100 İngilizce'dir
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup İTÜ'lü akademisyen tarafından Ankara'da kuruldu. Bugüne kadar 120 binin üzerinde mezun veren üniversitenin eğitim dili İngilizcedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 araştırma üniversitesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversiteyi açıkladı.