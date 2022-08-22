YÖK’ten tartışmalı Ezher kararı: Şartlı denklik geri döndü

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Mısır’daki El Ezher ve Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’ne ilişkin tartışmalı bir karara imza attı.

YÖK, 2 Nisan 1997 tarihli toplantısında aldığı kararla, İslami ilimlerin kutuplarından olan Mısır’daki El Ezher Üniversitesi başta olmak üzere İslam dünyasındaki birçok üniversitenin diplomalarının denkliğini iptal etti. Aynı zamanda daha önce verilen denklik belgeleri de kaldırıldı. Bu kararla diplomaları geçersiz kılınan binlerce Ezher mezunu mesleklerinden oldu, eğitimi sürenler de okulunu bırakmak zorunda kaldı.

2015’TE TARİHE KARIŞTI

Daha sonra alınan bir kararla 2 yıl okuma ve fark dersleri alma şartıyla, diplomalar sadece Diyanet İşleri Başkanlığı için geçerli sayıldı. Bu kararla Ezher ve muadili okullarda okuyanların Diyanet İşleri Başkanlığı haricinde başka bir kurumda çalışmaları fiilen yasaklandı. Ancak bu kararlar ve ‘Diyanet İşleri Başkanlığı için’ şerhi düşülen denklikler 2015 yılında alınan bir kararla tarihe karıştı.

2021’E KADAR DENKLİK VERİLDİ

2015 yılından sonra Ezher Üniversitesi mezunlarına doğrudan denklik verildi. Denklikleri hukuksuzca iptal edilen eski mezunların diplomaları da yeniden şartsız olarak tanındı. Yeni Şafak’ın ulaştığı ve bizzat ilgili mezunlardan edindiği belgelere göre 2019, 2020 ve 2021 yılında da Ezher mezunu öğrencilere koşulsuz şartsız denklik verildi. Ancak ne olduysa 2021 yılından sonra oldu. 2021’in Şubat ayından itibaren şartlı denklik uygulaması fiilen geri döndü. Bu tarihten sonra denklik başvurusu yapan Ezher mezunları aldıkları cevapla şaşkına döndü.

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ŞARTLI DENKLİK GERİ DÖNDÜ

YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı, denklik başvuruşu yapan öğrencilere şu cevabı gönderdi: “Mısır, Al Azhar University üzerinden yapmış olduğunuz denklik başvurunuz Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmiştir. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.04.2022 tarihli toplantısında; Türkiye’deki bir üniversitede ‘Tefsir Tarihi ve Usulü, Hadis Tarihi ve Usulü, Hadis I, Tefsir I, İslam Tarihi I, Dinler Tarihi’ derslerini tamamlamanız ve başarılı olduğunuzun belgelenmesi halinde denklik işleminizin yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda kurulumuzca yapılacak yerleştirme işleminde göz önünde bulundurulmak üzere ‘İlahiyat’ bölümü bulunan üç devlet üniversitesi tercihinizi yaparak kurulumuza bildirmeniz gerekmektedir.”





Bu uygulamadan vazgeçin

Denklik için şart koşulan dersleri Mısır’da aldıklarını ifade eden Ezher öğrencileri, YÖK’ün kararına tepkili. Öğrenciler bu uygulamanın ardından daha önce olduğu gibi denkliklerin toptan iptal edilmesinden endişe duyuyor. Öğrenciler, denklik başvurusu ve sonrasında kurumda muhatap bulamadıklarını, sürecin çok yavaş işlediğini ifade ediyor. Öğrenciler ‘lisans tamamlama’ şartı istemeye başlayan YÖK’ün kararından vazgeçmesini bekliyor.