YÖK'ten 'yüz yüze sınavlar ertelensin' talebi

Kovid-19 salgınının kontrol altına alınabilmesi için 29 Nisan saat 19.00’dan 17 Mayıs sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçilmesi üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere bir yazı gönderdi.

Üniversitelerden 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istendi.

YÖK'ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021 tarihinde yapılan toplantısında salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 den 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e kadar bütün yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesi, yüz yüze yapılması planlanan sınavların 17 Mayıs sonrasına ertelenmesi veya çevrimiçi yapılması, bu süre zarfında özellikle uygulamalı eğitim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksikliklerin yükseköğretim kurumlarımızın imkanları doğrultusunda gerekirse hafta sonları da değerlendirilerek bilahare telafi edilmesi hususunda gerekli titizliğin gösterilmesi rica olunur."

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