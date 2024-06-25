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Yola düşen tüpe çarpan araç kontrolden çıktı: Bir ölü üç yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

00:11 - 25/06/2024 Salı
DHA
Düzce'de otoyola düşen piknik tüpü kazaya neden oldu.
Düzce'de otoyola düşen piknik tüpü kazaya neden oldu.

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarparak kontrolden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazada cipte bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Üçköprü mevkisinde meydana geldi.

Yola düşen tüpe çarpan araç kontrolden çıktı

Ankara istikametine giden Cemal Saçan idaresindeki 34 SB 2201 plakalı cip, bir araçtan yola düşen piknik tüpüne çarptıktan sonra kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Sevinay Saçan yaşamını yitirirken sürücü Cemal Saçan ile Ayten Saçan ve Esra Duygu Dalgıç yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cipin çarparak yol kenarına fırlattığı piknik tüpü Karayolları görevlileri tarafından bulunarak kazanın olduğu alana getirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Piknik Tüpü
#Kaza
#Düzce
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