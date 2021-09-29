​Yolcu almayana trafikten men

İstanbul’da trafik polisleri Taksim Meydanı’nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi tavırlarına yönelik denetim yaptı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi’ gönderdi. Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.

GÜNDEM Taksiciler İBB'nin 'Taksi dönüşüm' kararının iptali için mahkemeye başvurdu

MAĞDURİYET GİDERİLECEK

Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulanan genelgede mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler sıralandı. Buna göre, taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayetler konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde trafikten men dahil gerekli yasal işlem yapılacak. Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.

FOTOĞRAF 11 Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Türkiye'nin her yerine yolcu taşıdığının ve Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 ila 1500 lira arası olduğunu söyledi. Taksi şikayetlerinin arttığı İstanbul'da birçok kişi korsan taksiye yöneliyor. Talebin her geçen gün arttığı korsan taksilerin organize olup, Türkiye'yi saran bir 'ulaşım ağı' oluşturdukları ortaya çıktı. Bu ulaşım ağı tek bir merkezden yönetiliyor ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşteriler birbirlerinden ediniyor. 'Korsan taksi çağrı hattı' arandığında pazarlık başlıyor. Korsan taksi merkezini arayanlara lüks araçlarda yolculuk yapma seçeneği de sunuyor. Gazeteciler, o korsan taksi ağını aradı ve hem İstanbul'da hem de şehir dışına yolculuk yapabilmenin ücretini ve şartlarını sordu. Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye 650 liraya, lüks araçlarla seyahat etmenin ise 1000 lira ila 1500 lira arası olduğunu söyledi. Korsan taksi hattına gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 liraya, Sultangazi'den Edirne'ye ise 650 liraya götürebilirim. Ne zaman şehir dışına gitmek isterseniz bir gün öncesinden bizi arayıp rezervasyon yapmanız yeterli. Aynı zamanda bütün araçlarımız konforlu ve iyi. Polis çevirmelerindeyse adli sicil kaydınızda bir şey yoksa hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Özellikle trafik polisi çevirirse hiçbir sıkıntı yaşamayız. Gebze'den çıktığımızda polis korsan taksiyle ilgili hiçbir işlem yapamıyor. Sadece İstanbul'da işlem yapabiliyor dedi. İndirim talebi üzerine, aramalara cevap veren kişi, Korsan taksiyle istediğiniz yere gidebilirsiniz. İster Kars, ister Adana, isterseniz de Edirne'ye yolculuk yapabilirsiniz. Size en fazla 50 lira bir indirim yapabilirim. Ancak temiz ve lüks bir araç gönderebilirim. Bizim 500 adet araç ağımız var. İnsanlar her yerden alıp her yere götürebiliyoruz diye konuştu. 7 kişilik korsan transporter araçların başlangıç fiyatının 200 lira olduğunu belirten korsan taksi merkezindeki kişi, Fiyat gideceğiniz yere göre değişiyor. Lüks araçların fiyatları normal fiyatların iki katı. Sultangazi'den Edirne'ye lüks araçlarla seyahat aracın modeline göre 1500,1300,1000 lira arası değişiyor ifadelerini kullandı. Muhabirin 'korsan taksi santralini araması sonucu gönderilen araçta arka koltukta yolculuk yapmasına izin verilmedi. Korsan taksici yaklaşık 5 kilometrelik yola 30 lira aldı. Korsan taksilerin tek bir numara üzerinden Türkiye'nin her yerine araç gönderdiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, Korsan taksiler hem internet sitelerinde hem de ortak kurdukları telefon ağı ile insanlarla irtibata geçiyor. İnsanların birbirlerine söylemesiyle bu telefon ağı yayılıyor. Şunu da söylemek gerekir, korsan taksiye binen kişiler yakalandıklarında 423 lira ceza ödemek zorunda kalıyor. Korsan taksi sürücülerinin kim olduğu belli değil, sabıkalı biri de olabilir. İnsanlar 10 lira için kendilerini tehlikeye atıyor. Korsan taksi sürücüsü bir kaza yapsa, yolcu kendini açıklayamaz. Korsan taksiciler hatta lüks araçlarla taşımacılık yapıyor dedi. Hiç korsan taksi kullanmadığı söyleyen Beygü Gökçe, Artık büyük lüks araçlarla korsan yolcu taşımacılığı yapılıyor. Vatandaşların 10 lira az vereceğim diye korsan taşımacıları tercih etmemeleri gerekir. Sağlıklı güvenilir taşımaları kullanması gerekir diye konuştu. İstanbul'da korsan taksi ağı: Ticarilerle ilgili şikayetler arttı müşteriler onlara kaldı Sarı taksilerle ilgili şikayetlerinin artması korsan taksicilerin işine yaradı. Santral kuran korsan taksiciler, İstanbul'un her noktasına hatta İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanına yolcu taşıyor. Tek bir hat üzerinden ulaşılan korsan taksi ağını basın mensupları aradı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

İstanbul’da trafik polisleri Taksim Meydanı’nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi tavırlarına yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.

ÇOK UZAK DEYİP ALMADI

Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın “Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa’da bir AVM’ye gidecektim” diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.