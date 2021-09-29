​Yolcu almayana trafikten men

İçişleri Bakanlığı, son dönemde artan şikayetler nedeniyle 81 il valiliğine ‘Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi’ gönderdi. Genelgeye göre, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförlerine ‘trafikten men’ dahil yasal işlem yapılacak. Ayrıca taksi denetimleri arttırılacak, şehirler arası otobüslerdeki gibi taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştirecek.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine ‘Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi’ gönderdi. Genelgede, son dönemde özellikle büyükşehirler başta olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin şikayetlerin artığına dikkat çekildi.
MAĞDURİYET GİDERİLECEK
Bu durumun taksi şoförleri ile yolcular arasındaki tartışmaları arttırabileceği, ticari taksilerde seyahat etmek isteyen vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulanan genelgede mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yapılacak denetimler sıralandı. Buna göre, taksilerde kısa mesafe/trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcunun alınmamasına ilişkin şikayetler konunun denetimlerde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini giderecek.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK
Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde trafikten men dahil gerekli yasal işlem yapılacak. Ticari taksi denetimleri artırılarak şehirler arası otobüslerde uygulanan sivil personel denetimleri ticari taksiler için de uygulanacak. Taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.
İstanbul’da trafik polisleri Taksim Meydanı’nda taksilerin kısa mesafe yolcu almama, turist seçme ve taksimetre açmama gibi tavırlarına yönelik denetim yaptı. Durdurulan taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve belediye belgeleri kontrol edilirken şüpheli görülen bazı taksilerin de şase numaralarına bakıldı. Ekipler ayrıca taksi bekleyen turistleri durdukları boş taksilere bindirerek gönderdi.
ÇOK UZAK DEYİP ALMADI
Denetim noktasına birkaç metre geride durdurduğu taksiye alınmayan kadın, taksiciyi polise şikayet etti. Kadın “Beni almayacakmış, gideceğim yer çok uzakmış. Ayazağa’da bir AVM’ye gidecektim” diye konuştu. Kadın daha sonra başka bir taksiye binerek yoluna devam etti. Denetimlerde emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.