Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Bir ölü 8 yaralı

Beyşehir istikametine seyir halinde olan Feridun G. (38) yönetimindeki otomobil, Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden gelen ve Antalya yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Feridun G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K