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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Bir ölü 8 yaralı

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: Bir ölü 8 yaralı

09:1214/06/2025, Cumartesi
IHA
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Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Derebucak ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Beyşehir istikametine seyir halinde olan Feridun G. (38) yönetimindeki otomobil, Derebucak ilçesi girişinde karşı yönden gelen ve Antalya yönüne seyir halinde olan yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Feridun G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K


azada yaralanan otobüs sürücüsü ile yolcu olarak bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Kazada olay yerinde can veren otomobil sürücüsünün cenazesi ise otopsi işlemleri için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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