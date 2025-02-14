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Yolcular birbirine girdi: Antalya'dan kalkan uçak Erzurum'a indi

Yolcular birbirine girdi: Antalya'dan kalkan uçak Erzurum'a indi

08:1014/02/2025, Cuma
DHA
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Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot seferine kaldığı yerden devam etti.
Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot seferine kaldığı yerden devam etti.

Antalya'dan Kazakistan'ın başkenti Astana'ya giden uçak, yolcular arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erzurum'a iniş yaptı. Havalimanına gelen polis, kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Antalya-Astana seferini yapan uçaktaki Kazakistanlı 2 kadın ile Ukraynalı bir çift arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine pilot, geçiş güzergahı üzerinde oldukları Erzurum Havalimanı'na saat 02.00 sıralarında iniş yaptı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kadın ve bir erkek yolcuyu gözaltına aldı. Polis, birbirlerinden şikayetçi olan iki kadın ve kavga ettikleri çifti, sağlık kontrolü için farklı hastanelere götürdü. Hastanedeki işlemleri tamamlanan yolcular, polis merkezine götürüldü.

Kavga eden yolcuları Erzurum'a bırakan pilot ise seferine kaldığı yerden devam etti.

#Antalya
#Kazakistan
#Astana
#Erzurum

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