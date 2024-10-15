Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yönetmen ve yazar Sadık Battal vefat etti

Yönetmen ve yazar Sadık Battal vefat etti

04:0015/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sadık Battal
Sadık Battal

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi, aynı zamanda yönetmen ve yazar Sadık Battal, 61 yaşında vefat etti.

Sadık Battal rahatsızlanarak İstanbul'daki Medipol Acıbadem Bölge Hastanesine kaldırılan Battal, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.


CENAZE NAMAZI BUGÜN

Battal, bugün öğle namazını müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Manisa Akhisar'da aile mezarlığına defnedilecek. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde yapan Battal, doktorasını ise yine aynı üniversitede 2003'te tamamladı. Battal, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu'nda ve Gaziantep Üniversitesi'nde de görev yaptı. Battal, 2006'da Vadi Yayınları'ndan "Asıl Film Şimdi Başlıyor" adlı kitabını çıkardı. "Yavuz Turgul'un Dünyası" adlı belgeseliyle çeşitli festivallerde de yer alan Battal, Ülke TV'de "Tahta Köprü" programını hazırlayıp sundu. Yücel Çakmaklı belgeselinin yanı sıra bir çok yapıma imza atan Battal, son olarak karikatürist ve yazar Hasan Aycın'ı ele alan "Çizgizar" adlı belgeseli çekmişti.




#Sadık Battal
#cenaze
#toplum
#aktüel

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İş görmezlik raporu nedir ve nasıl alınır? Rapor parası ne kadar?