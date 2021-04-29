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Gündem Yozgatta zimem defteri geleneğiyle borçlar siliniyor 20 kişinin borcunu ödediler
YOZGAT

Yozgat’ta 'zimem defteri' geleneğiyle borçlar siliniyor: 20 kişinin borcunu ödediler

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve "veresiye defteri" anlamına gelen "zimem defteri" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Haber Merkezi İHA
Yozgat’ta zimem defteri geleneğiyle borçlar siliniyor: 20 kişinin borcunu ödediler
Vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor.

Yozgat Valiliğinin hayata geçirdiği uygulama ile mahallelerdeki bakkallara ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor.

Gümüşhane duygulandıran olay: Hayırseverler vatandaşların veresiye defterini kapattı
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Gümüşhane duygulandıran olay: Hayırseverler vatandaşların veresiye defterini kapattı

İHA

4 bin 500 liraya satın alındı

Yozgat’ta bir grup hayırsever genç, kendi aralarında topladığı paralarla Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaklaşık 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 4 bin 500 liraya satın alarak tüm borçları ödedi.

Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi

İHA

"20 kişinin borcu ödenmiş oldu"

Mehmet Hulusi Mahallesi’nde bakkal işleten Osman Şimşek, "Pandemi dolayısıyla vatandaşın durumu çok iyi değildi. Hayırseverlerin katkılarıyla veresiye defterini 4 bin 500 liraya verdim. Normalde 5 bin liraydı, 500 lirada bizden olsun dedik ve defteri hayırseverlere verdik. Yaklaşık 20 kişinin borcu ödenmiş oldu" dedi.

İHA

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Lübeyne Nurdoğan ise, Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu uygulamaya arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını anlatarak mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldıklarını söyledi.

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