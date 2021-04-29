Yozgat’ta 'zimem defteri' geleneğiyle borçlar siliniyor: 20 kişinin borcunu ödediler

Yozgat Valiliğinin hayata geçirdiği uygulama ile mahallelerdeki bakkallara ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor.

GÜNDEM Gümüşhane duygulandıran olay: Hayırseverler vatandaşların veresiye defterini kapattı

İHA

4 bin 500 liraya satın alındı

Yozgat’ta bir grup hayırsever genç, kendi aralarında topladığı paralarla Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaklaşık 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 4 bin 500 liraya satın alarak tüm borçları ödedi.

GÜNDEM Gizemli hayırsever bakkal bakkal geziyor: Veresiye defterlerindeki borçları ödedi

İHA

"20 kişinin borcu ödenmiş oldu"

Mehmet Hulusi Mahallesi’nde bakkal işleten Osman Şimşek, "Pandemi dolayısıyla vatandaşın durumu çok iyi değildi. Hayırseverlerin katkılarıyla veresiye defterini 4 bin 500 liraya verdim. Normalde 5 bin liraydı, 500 lirada bizden olsun dedik ve defteri hayırseverlere verdik. Yaklaşık 20 kişinin borcu ödenmiş oldu" dedi.

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İHA

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Lübeyne Nurdoğan ise, Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu uygulamaya arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını anlatarak mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldıklarını söyledi.