YTB Başarı Hikayelerini Brüksel'de buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Brüksel’de Avrupa’daki Türk toplumunun başarı hikayelerinin ele alındığı bir panel düzenledi.

Belçika’nın başkentinde, TOBB Brüksel Ofisi’nde gerçekleştirilen programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya panelist olarak katıldı.

YTB Başkanı Abdulhadi Turus’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, Avrupa’nın farklı kentlerinden gelen ve akademi, bilim, tıp, hukuk, sivil toplum ile iş dünyasında başarı elde etmiş isimler deneyimlerini paylaştı.

HİKAYENİN ASIL KAHRAMANLARIYLA BİR ARADAYIZ

Programın açılışında konuşan Turus, Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcıları selamlayarak, “Avrupa’nın dört bir yanından gelen gurur tablolarımız… ‘Başarı Hikayeleri’ buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz” dedi. Tıp, hukuk, akademi, iş dünyası, sanat ve daha pek çok alanda zirveye çıkmış Türk diasporasının öncü isimleriyle bir arada olduklarını belirten Turus, Avrupa’daki varlığın, geleceğin, karşılaşılan cam tavanların nasıl kırıldığının ve nesillere bırakılacak mirasın ele alınacağını ifade etti. Protokol konuşmalarını “kapının dışında bıraktıklarını” dile getiren Turus, “Bugün biz bizeyiz. İstedik ki samimi, doğal bir ortamda; birbirimizi dinleyerek, göz teması kurarak, dertleşerek hemhal olalım” ifadelerini kullandı. Avrupa Türklerinin “Başarı Hikayesi”ni yazan isimlerle bir arada olduklarını vurgulayan Turus, “Masamızın iki tarafı da çok güçlü” dedi.

DÜNYADA CİDDİ BİR KÜLTÜREL YOZLAŞMA YAŞANIYOR

Panelde konuşan Erdoğan ise, Türk diasporasının Avrupa’da iddialı bir noktaya geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının Avrupa’daki Türklerle daha yakın çalışmasının önemine işaret eden Erdoğan, karşılıklı etkileşimin artırılması gerektiğini söyledi. Toplumların kimlik meselesine dikkat çeken Erdoğan, dünyada ciddi bir kültürel yozlaşma yaşandığını ifade ederek, toplumların kendi kültürleri ve kimlikleriyle barışık olmalarının özgüven sağlayacağını ve ilişkileri daha dengeli bir zemine taşıyacağını kaydetti. Bir toplumun diğerine üstünlük iddiasında bulunması halinde sağlıklı iletişim kurulamayacağını belirten Erdoğan, herkesin kendi değerlerini koruyup başkalarının özelliklerine saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Diasporadaki Türklerin bulundukları ülkelerde saygın birer vatandaş olurken kimliklerini de muhafaza etmelerinin önemine değinen Erdoğan, “Başarı elbette başarı ancak kimliğiyle birlikte diasporadaki başarı daha büyük başarı” dedi. Panelde ayrıca Türkiye’nin karalanması ve yurt dışına göçün özendirilmesi konuları da ele alınırken, Erdoğan gençlerin siyasetin kirli yapılmasından etkilendiğini söyledi.

TÜRKİYE, YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIYLA YAKINDAN İLGİLENEN BİR DEVLET

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ise diasporanın bir ferdi olduğunu belirterek, Türk toplumunun Avrupa’da çok sayıda başarı hikayesi yazdığını dile getirdi. Bireysel başarıların değerli olduğunu ancak bunun bir takım ruhuna dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Sırakaya, ilerleyen nesillerle birlikte daha büyük başarı hikayelerinin yazılacağını söyledi. Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını kaydeden Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşlara yakından sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı bulunduğunu belirtti. Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanmasının önünü açtığını hatırlatan Sırakaya, Türkiye’nin kendi sorunlarını çözmüş ve yurt dışındaki vatandaşlarıyla yakından ilgilenen bir devlet olduğunu vurguladı. Batı’da yükselen ırkçılık konusuna da değinen Sırakaya, Batı’nın kendini düşman üzerinden tanımladığını, Türk medeniyetinde ise birlikte yaşam kültürünün hakim olduğunu ifade ederek, bu hoşgörü ortamının Batı toplumuna yansıtılmasının önemine dikkat çekti.







