Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak: Terfi ve atama dosyaları ele alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnenlene ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin botularını birkez daha gözler önüne sergi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum dede gitme dedi niye dedim orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi, o görüntüleri gösterdi tamam kızım gitmeyeceğim dedim. İnsanları birleştirmesi gereken spor etkinliği maalesef insanlığa değerlere düşmanlıkla açıldı. Bizim inancımızda insan yaratılmışların en şereflisidir. Paris'te yapılmak istenen insanı hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım." dedi.