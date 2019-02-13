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EĞİTİM

Yükseköğretimde 12 maddelik vizyon

İLKE Derneği, “Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim” raporunu düzenlenen programla sundu. Yükseköğretime erişim, eğitim ortamı, kariyer ve istihdam becerileri gibi öğrenciye değer katacak konuları içeren 12 maddelik 2030 vizyonunu da açıklandı.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Nihat Erdoğmuş
Nihat Erdoğmuş

İlke İlim Kültür Eğitim (İLKE) Derneği’nin eğitim, yönetim, yükseköğretim, dış politika, iktisat, kültür ve sosyal politika alanlarında Türkiye için gelecek vizyonu oluşturacak “Geleceğin Türkiye’si Raporları” çalışmaları kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından hazırlanan “Geleceğin Türkiye’sinde Yükseköğretim” raporu, düzenlenen toplantıda açıklandı. Programda konuşan, İLKE Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Lütfi Sunar, “Bu raporda yükseköğretim alanında artarak devam eden değişimin stratejik bir bakışla nasıl yönetileceğinden bugünün dünyasının yeni taleplerini karşılayacak çeşitlilik temelinde yapılandırılmış bir yükseköğretimin imkânına, yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmetlerinin organize edilmesinden sürdürülebilir finans kaynağı arayışlarına değin önemli boyutlar ele alınmıştır” dedi. Yükseköğretimde değişimin gerekliliğini vurguluyan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş “Üniversite sistemi tek tipçi anlayıştan ziyade; günümüzün gereklerine uygun, özerk ve hesap veren, araştırma, eğitim, bölgesel ve uygulama ağırlıklı çeşitlilik temelinde farklılaşmış bir sistem olarak yapılandırılmalı. Son yıllarda kontenjanların dolmaması yükseköğretimde değişimin gerekliliğini gösteren çok önemli bir gösterge. Öğrenciler, tercihlerini daha bilinçli yapmaya başladı” dedi.

Lütfi Sunar

12 MADDELİK VİZYON BELGESİ ŞÖYLE

Erdoğmuş , 2030’larda Türkiye’nin Yükseköğretim Vizyonu’nu sundu:

  • 1. Stratejik bir yaklaşımla yükseköğretimde değişimi yönetmek.
  • 2. Gelenekten geleceğe arayış ve anlamlandırma misyonuna sahip üniversite.
  • 3. Çeşitlilik temelinde yapılanmış yükseköğretim kurumları.
  • 4. Düzenleme ve denetleme kapasitesi yüksek yükseköğretim üst kuruluşları.
  • 5. Öğrenci taleplerine cevap üretebilen bir yükseköğretim sistemi.
  • 6. Öğrencilere değer katan bir eğitim ve öğrenme anlayışı.
  • 7. Yeni kariyer anlayışına uygun danışmanlık hizmeti.
  • 8. Nitelik ve adanmışlığı yüksek akademisyenler.
  • 9. Araştırma ve bilgi üretme kapasitesi gelişmiş bir yükseköğretim ekosistemi.
  • 10. Sosyal ve ekonomik katkı sağlayan yükseköğretim kurumları.
  • 11. Uluslararası hareketlilik ve iş birliklerinde etkin bir yükseköğretim.
  • 12. Sürdürülebilir finansman kaynaklarına sahip bir yükseköğretim.

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