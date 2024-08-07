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Yunan basını Türkiye'nin dev projesi 'Çelik Kubbe'yi konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin dün yaptığı toplantıda "Çelik Kubbe Projesi" kapsamında yerli bir hava savunma sistemi geliştirme kararı alındı. Bu önemli gelişme Yunan basınında büyük yankı uyandırırken, internet siteleri projeyi manşetlerine taşıdı.

12:21 - 7/08/2024 Çarşamba
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Çelik Kubbe Projesi Yunan basınında
Çelik Kubbe Projesi Yunan basınında

Türkiye uzun süredir kendi katmanlı hava savunma sistemi ailesini oluşturuyor.


Bu ailenin içindeki yakın hava savunma sistemleri, alçak ve orta irtifa sistemleri halihazırda envantere girdi.


Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ise ilk etabı için sona gelindi.


Tüm tehditleri ortadan kaldıracak


ASELSAN'ın geliştirdiği sistem, tamamen hayata geçtiğinde milli Çelik Kubbe Türk hava sahasına giren hatta girmesi muhtemelen olan tüm tehditleri hemen her irtifadan bertaraf edebilecek.


Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği toplantı büyük yankı buldu.



Yunan basınının manşetleri: Çelik Kubbe


Hayata geçtiğinde jeopolitik açıdan zorlu bir coğrafyada bulunan Türkiye'ye güvenlik açsından büyük bir avantaj sağlayacak sistem, Yunanistan basınında da büyük ilgi gördü.


Gazeteler ve internet siteleri gelişmeyi manşetten duyururken, Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin gerçekleştirdiği toplantının tüm detayları paylaşıldı.


"Türkiye ne hazırlıyor?"


Yunanistan'da yayın yapan
ErtNews
haber sitesinde, Türkiye'nin yeni dönemde savunma sanayiine önemli yatırımlar yapılacağı aktarılan haberde, "Erdoğan kendi 'Çelik Kubbesini' hazırlıyor." ifadeleri kullanıldı.

News24/7 ise manşetinde "Erdoğan'ın Çelik Kubbesi: Türkiye ne hazırlıyor?" diyerek haberi okurlarına sundu.


Skai, "Türkiye entegre hava savunmasının 'çelik kubbesini' planlıyor." derken Politic ise "Türkiye entegre uçaksavar sistemi planlıyor." diyerek haberlere yer verdi.


Naftemporiki gazetesi ise haberi "Türkiye: 'Çelik Kubbe' Adlı Hava Savunma Sistemi Tasarlanıyor" yazısıyla manşetlerine taşıdı.


'Çelik kubbe' startı verildi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Komite'de, katmanlı hava savunma sistemleri ile tüm algılayıcı ve silahların entegre çalışmasını temin eden "Çelik Kubbe" projesinin startı verildi.





#savunma sanayi
#Yunanistan
#Çelik Kubbe
#Türkiye
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