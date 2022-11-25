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POLİTİKA

Yunan medyasında büyük korku: Türkiye'nin hamlesi Atina'nın kâbusu oldu

Türkiye'nin güçlü ve kararlı duruşu Atina yönetimini geri adım atmaya zorlarken Yunan medyasının bir numaralı gündem maddesi yine Türkiye oldu. Ta Nea gazetesi bölgedeki son gelişmeleri haritalı bir analiz ile okurlarına sundu. Türkiye'nin attığı adımlardan endişe duyan Yunan medyası yine Ankara'yı suçlu göstermeye çalıştı.

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Yunan medyasında büyük korku: Türkiyenin hamlesi Atinanın kâbusu oldu
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Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon mutabakatının yankıları sürüyor.

Atina yönetimi ise Avrupalı ortaklarının da desteğini alarak Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamleler yapmayı sürdürürken, Yunan medyası da Ankara'yı suçlayıcı haber ve analizler yapmaya devam ediyor.

Uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin haklı gerekçeleri karşısında kendini savunamayan Yunanlılar, medya aracılığıyla Türkiye'yi suçlu gibi gösterme çabasında ısrarcı davranıyor.

Türkiye'yi hedef tahtasına oturttular

Yunanistan'da yayın yapan Ta Nea gazetesi bölgedeki son gelişmeleri haritalı bir analiz ile okurlarına sundu. Haberde Doğu Akdeniz'deki hamleler ve ittifaklar değerlendirilirken Türkiye'nin Libya hamlesinin Atina'nın en büyük kâbusu olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. 'Doğu Akdeniz satranç tahtasında yeni diplomatik hamleler' başlıklı analizde Libya mutabakatından bahsedilerek Avrupa tarafından da Türkiye'ye anlaşmanın maddelerini uygulamamasının tavsiye edildiğinin altı çizildi.

Kathimerini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik hamlelerini sayfasına taşıdı. Türkiye'nin İsrail ile yeni bir dönem başlattığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile el sıkıştığını hatırlatan gazete şu değerlendirmede bulundu;

"Analistler, Atina ile güçlü ilişkiler geliştiren Kahire'yi memnun etmek için Türkiye cumhurbaşkanının Libya konusunda önemli tavizler vermesi gerekeceğini tahmin ediyor"

Yunan provokasyonunu örtbas etme çabası

Türkiye karşıtı haberleriyle bilinen Proto Thema ise, Atina'nın provokatif eylemlerini görmezden gelerek Türkiye'yi provokasyon yapmakla suçladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 'Abdülhamid Han' hamlesine geniş yer ayıran gazete "Miçotakis ve Dendias'ı hedef alıyorlar" dedi. Haberde "Türkiye, Yunanistan ile gerilimi sürdürmekte ısrar ederek kışkırtıcı söylemini ve provokatif hamlelerini yoğunlaştırıyor" ifadelerine yer verildi.

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