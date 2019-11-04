Yunan tahriki-9

Ekim ayı başında gövde gösterisi yapmak isteyen Yunanistan, en büyük deniz tatbikatı Parmenia’da dünyaya rezil olmuştu. Donanmanın en büyük gemilerinden olan Ellie Fırkateyni’nin karaya oturmasıyla tatbikat iptal edilmişti.

Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz’deki enerji çalışmaları ve düzenli askeri tatbikatlarını sürdürürken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) de arkasına aldığı küresel güçlerle varlığını korumaya çalışıyor. Yunanistan ve Mısır Silahlı Kuvvetleri “MEDUSA 9” tatbikatını 1 Kasım’da başlattı. Rum Kesimi’nin de çağırıldığı tatbikat 8 Kasım’a kadar sürecek. Ayrıca tatbikata Bulgaristan, Fransa, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya, Ürdün, Kuveyt, Fas, Bahreyn, Güney Kore, Portekiz, Romanya, Suudi Arabistan, Sırbistan ve ABD’den de gözlemciler davet edildi.

TATBİKAT ALANI GENİŞLEDİ

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat Girit’te daha geniş bir alanda ve Mora’nın güneyinde icra ediliyor. Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları yarın Atina’daki zirvede bir araya gelecek. Görüşmede Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle 3 ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği ele alınacak. Üç bakan 6 Kasım’da da “Medusa 9” tatbikatını birlikte izleyecek. Üçlü görüşmeye Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı Muhammed Zeki katılacak.