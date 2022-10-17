Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyasının olduğu belirlendi.

Güvenlik güçleri, merkezde 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı.