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EDİRNE

Yunanistan’a kaçarken yakalandılar

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi A.D. ile PKK şüphelisi H.G., yakalandı.

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Haber Merkezi DHA
Yunanistan’a kaçarken yakalandılar
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Güvenlik güçlerinin Uzunköprü ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptığı kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.D. yakalandı. Gözaltına alınan A.D.'nin ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Güvenlik güçleri, merkezde 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri bir başka operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi H.G.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturmaya başlandı.

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