Gündem Yunanistandan aynı ayıp Üstlerini soyup gönderdiler
EDİRNE

Yunanistan kaçakların üzerini soyup Türkiye'ye yolluyor

Yunanistan'dan aynı ayıp: Üstlerini soyup gönderdiler

Edirne'de, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polisin, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiği öne sürülen 13 kaçak yakalandı. Birinin ayağı kırık olan kaçaklar, Yunan polisinin kendilerini dövdüğünü ve kıyafetlerini aldıklarını iddia etti.

Haber Merkezi DHA
Edirne'de yakalanan kaçak göçmenlerin Yunanistan'da üstlerinin soyulduğu öne sürüldü.
Edirne'de yakalanan kaçak göçmenlerin Yunanistan'da üstlerinin soyulduğu öne sürüldü.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 kaçağın bir çoğunun yarı çıplak halde bulundu.

Yeni elbiseler verildi

Sağlık kontrolünün ardından kaçaklardan işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • Yeni elbiseler verilen kaçaklar Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.

Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocuklarında bulunduğu 80 kaçak 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.

Edirne'de 26 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM
Edirne'de 26 kaçak göçmen yakalandı

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