Yunanistan'ın geri ittiği 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

14 Haziran’da Yunanistan’ın Mora Adası yakınlarında batan ve 750 kişi taşıdığı öğrenilen göçmen teknesinde cesedine ulaşılan insan sayısı 82. Kurtarma ekiplerinin çabaları sonucunda yüz civarında insana sağ olarak ulaşılabilmiş ama geriye kalanların akıbeti hala meçhul. Ne yazık ki bu meçhulün anlamı, bunların muhtemelen hiçbir zaman cesetlerine de ulaşılamayacağı, Akdeniz’in soğuk ve derin sularında kaybolacaklarıdır. Belki birkaç gün daha gündemde kaldıktan sonra bir arayanları da olmayacaktır.