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İSTANBUL

Yunanistan'ın vahşetinden AB de sorumlu

Yunanistan’ın göçmenlere yaşattığı zulüm ve son olarak geri ittiği 19 göçmenin donarak ölmesine tepkiler dinmiyor. İHH, Özgür-Der, MAZLUMDER ve AKMER, Yunanistan’ı İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Ortak açıklamada, “AB’nin jandarmalığına soyunan Yunanistan, cinayetlerinin hesabını versin. AB de olanlardan sorumludur” denildi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​Yunanistanın vahşetinden AB de sorumlu ​ ​
Tüm dünyayı şoke eden Yunan barbarlığı İstanbul’da protesto edildi.

İstanbul’da sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, düzensiz göçmenlerin donarak ölümüne tepki gösteren afişleri Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne bıraktı.

Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen İHH, Özgür-Der, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, MAZLUMDER, AKMER, Davet, Muştu Gençlik ve Rahmet Yolu derneklerinin üyeleri, ellerinde dövizlerle düzensiz göçmenlerin ölüme itilmesini kınayan sloganlar attı.

İNSANLIK KATLEDİLİYOR

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Demir, protestoya katılan dernekler adına ortak basın açıklamasını okudu. Irkçılığın Avrupa’da tekrar hortladığını belirten Demir, “AB’nin jandarmalığına soyunan Yunanistan, bu açık cinayetlerinin hesabını kime verecek?” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da, burada yaptığı açıklamada, modern çağda herkesin gözünün önünde insanların katledildiğini ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin tamamen yok edildiğini söyledi.

ARKASINDA AVRUPA BİRLİĞİ VAR

Avrupa’nın bu konuda kendisini sorguya açtığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: “Şu anda Yunanistan bunu tek başına gerçekleştirmiyor. Avrupa’nın ortak kararı ve iradesi bu geri itmeleri ortaya koyuyor. Ben buradan çağrıda bulunuyorum; Avrupa’daki insan hakları örgütlerine, Avrupa’daki bu konuda duyarlı olan herkese, eğer varsa Avrupa Parlamentosu içerisindeki diğer duyarlı milletvekillerine, bu konuda bir an önce harekete geçin ve bu insanlık suçunu işleyen bu zalimane tutuma bir dur deyin.”

DENİZLER MÜLTECİ MEZARLIĞINA DÖNDÜ

MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal ise Akdeniz’in mülteci mezarlığı haline gelmesinin ardından insanların donarak ölmeye başladığını belirterek, Avrupa ve Yunanistan’daki insan hakları örgütlerini bu suçun durdurulması için harekete geçmeye çağırdı.

Barbarlığı kabul etmiyoruz

  • Özgür-Der Genel Başkan Yardımcısı Kenan Alpay ise Yunanistan’ın mültecilere ve muhacirlere karşı uyguladığı barbarca politikaları protesto etmek üzere toplandıklarını anlattı. Türkiye’de darbe girişiminde bulunan ve silahıyla kaçanlara Yunanistan’ın ev sahipliği yaptığını hatırlatan Alpay, “Onları Türkiye’ye iade etmiyor fakat buna karşı dört bir taraftan gelen mazlum insanlara işkenceyi, donarak ölümü reva görüyorsa, Ege Denizi’nde boğulmayı reva görüyorsa, bunun adı riyakarlıktan öte, vahşettir. Biz bu vahşeti, bu barbarlığı kabul etmiyoruz. Yunanistan hükümetini muhakkak surette bu çirkin politikaları terk etmeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinde Yunanlılar tarafından geri itilen kıyafetleri ve ayakkabıları alınarak Türkiye'ye gönderilen düzensiz göçmenlerden 19'u donarak hayatını kaybederken, diğerleri ise Türk askerinin sahip çıkması üzerine yaşama tutundu. Düzensiz göçmenlerden Suriye uyruklu Ahmet Mustafa, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'da yakalandıklarını ve dört gün boyunca cezaevinde tutulduklarını belirterek, 'Dayak attılar, işkence yaptılar. Bize kötü davrandılar. Acımaları yok, çoluk çocuk herkese kötü davranıyorlar. Bizi sınırdan Türkiye tarafına gönderdiler ve sopayla kovaladılar. Bazılarımızı çıplak gönderdiler. Telefonlarımızı da aldılar hayrını görmesinler. Türk askerlerinden Allah razı olsun bize yemek, giyecek verdiler.' dedi.

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