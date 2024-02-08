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Yunusemre'yi yatırımlarla ayağa kaldıran Başkan Çerçi'den esnaf ziyareti

Manisa'nın Yunusemre ilçesini adeta yatırım cennetine çeviren Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, esnafla buluştu. 31 Mart yerel seçimleri için seçim çalışmalarına başlayan Başkan Çerçi, Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi. "Yunusemre'yi daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Esnafımızla birlikte, Yunusemre'yi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız." diyen Çerçi, aday olduğu yerel seçimde esnaftan destek istedi.

Semih Bozkuş
23:03 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:24 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yunusemre Belediye Başkanı Mustafa Çerçi'den esnaf ziyareti.
Yunusemre Belediye Başkanı Mustafa Çerçi'den esnaf ziyareti.

Yunusemre Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, 31 Mart yerel seçimleri için seçim çalışmalarına başladı.

Çerçi, Manisa Küçük Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya gelerek, sorunlarını dinledi ve destek istedi.

Çerçi'ye seçim çalışmaları sırasında AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu, AK Parti Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Alat, AK Parti Yunusemre İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Oyit, her iki partinin yöneticileri ve belediyeden yetkililer de eşlik etti.

Ziyarette esnafın sorunları dinlendi


Başkan Çerçi, Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Motorlu Araçlar, Tamircileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Ülke, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı ve yönetimlerini ziyaret etti. Daha sonra Manisa Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafla bir araya gelen Çerçi, esnafı iş yerlerinde ziyaret ederek, sorunlarını dinledi ve yerel seçimde destek istedi.

Başkan Çerçi'den Yunusemre'ye vaat


Başkan Çerçi, esnafla yaptığı görüşmelerde, "Yunusemre'yi daha da güzelleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Esnafımızla birlikte, Yunusemre'yi daha da ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde sizlerin desteğiyle yeniden seçilerek, Yunusemre'ye hizmet etmeye devam etmek istiyorum." dedi.

Esnaftan tam destek


Esnaf da Başkan Çerçi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Mehmet Çerçi, esnafın her zaman yanında oldu. Sorunlarımızı dinledi ve çözümü için elinden geleni yaptı. 31 Mart'ta yeniden seçilerek, Yunusemre'ye hizmet etmeye devam etmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.

#Mehmet Çerçi
#Yunusemre Belediyesi
#Esnaf Ziyareti
#31 Mart
#Yerel Seçimler
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