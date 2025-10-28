Yeni Şafak
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

15:1928/10/2025, Salı
AA
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Yurdun kuzeybatı kesimleri ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Öte yandan, bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların ise Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



