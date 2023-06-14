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Yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yurdun kuzeydoğusunda bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

12:55 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı.

Yurdun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak uyarısı.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde yerel kuvvetli olacak.


Yağışlar Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde ise çok kuvvetli, yer yer şiddetli görülecek.


Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.




#Kuzeydoğu
#Sağanak
#Yağmur
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