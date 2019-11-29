Yüreğimiz yandı

Hakkari merkez ve Çukurca arasında yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi’ne önceki gece yıldırım isabet etmesi sonucu Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz (24) ile Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz (22) şehit düştü, 13 asker de yaralandı. Pençe 1-2 operasyonları ile koordineli olarak Hakurk’ta başlatılan operasyon bölgesine düşen yıldırım sonucu da Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk (24) şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

Bünyamin Duymaz

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Bünyamin Çabuk

YARALILARIN DURUMU İYİ

Tedavi altındaki yaralıları ziyaret eden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Davuş Tepe’deki olaya ilişkin “Birincide mevziye yıldırım düşüyor. Arkadaşlarını kurtarmaya giden diğer personel de ikinci yıldırım düşmesi sonucu yaralanıyor. Yaralılarımızın durumu iyi” açıklamasında bulundu. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’ndaki törenin ardından şehit Duymaz’ın naaşı memleketi Yozgat’a, Yılmaz’ın naaşı ise Bartın’a uğurlandı. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerler bugün cuma namazından sonra son yolculuklarına uğurlanacak.

HAİN SALDIRIDA 2 ŞEHİT

Davut Armağan Keskin

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Şevket Tekin

Şanlıurfa Akçakale’deki hudut karakoluna önceki gece havan saldırısı düzenlendi. Suriye’nin Tel Abyad kentinin Ayn İsa bölgesinden PKK/YPG’li teröristlerce atılan havan mermisi Tekçe Hudut Karakolu’na isabet etti. Tankçı uzman çavuşlar Davut Armağan Keskin (28) ile Şevket Tekin (23) şehit düşerken, 2 asker ve bir doktor ise yaralandı. Saldırının gerçekleştirildiği bölge topçu atışlarıyla vuruldu. Memleketi Nevşehir’e uğurlanan şehit Tekin’in naaşı dün ikindi namazı sonrası toprağa verilirken, Balıkesir’e uğurlanan şehit Keskin ise bugün Cuma namazı sonrası Merkez Şehitliğine defnedilecek.