Yüreğir Belediyesi’nden okullarda hijyen seferberliği

Başkan Kocaispir: “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli”

Yüreğir Belediyesi, 1 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitime başlayacak okullarda dezenfekte çalışması yaptı. Okulları eğitime hazır hale getirmek için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli.” dedi.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından harekete geçen Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

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Okulların ortak kullanım alanları başta olmak üzere sınıflar ve binaları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaçlayan ekipler, sterilizasyon işlemlerinde güçlü ve hızlı dezenfeksiyon sağlayan, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen, Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ekolojik ve çevreci ilaçlar kullandı. Park bahçeler ekipleri ise çim biçme ve budama çalışmaları ile okullarda çevre düzenlemesi yaptı.

Yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Kocaispir, “İlçemizde yüz yüze eğitimin başlayacağı okullarımızı eğitim ve öğretime hazır hale getiriyoruz. Bizim için çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Velilerimiz öğrencilerini gönül rahatlığı ile okullara gönderebilirler. Öğrencilerimizin temas edebileceği her yer ekiplerimiz tarafından özenle dezenfekte ediliyor. Amacımız okullarımızda sağlıklı bir şekilde eğitim ve öğretimin devam etmesidir.” şeklinde konuştu.

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Salgının başından itibaren tüm ekipleri ile seferber olan Yüreğir Belediyesi şimdiye kadar, okul, cami, cemevi, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezleri, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi birçok ayrı noktada dezenfekte çalışması yaparak vatandaşların takdirini topladı.