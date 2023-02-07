Yürekleri yakan kare: Enkaz altında ölen kızının elini bir an olsun bırakmadı

Kahramanmaraş'ta dün 9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem 10 ilde şu ana kadar 3 bin 381 kişinin hayatını mal oldu. Suriye'de ise can kayıpları bin 444'e çıktı. Her iki ülkede de arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, depremler dünya manşetlerine taşındı. Gazeteler, kurtarma ekiplerinin fedakar çabalarına dair fotoğrafları manşetlerine taşırken, "yüzyılın en güçlü depremi" değerlendirmesinde bulundu.