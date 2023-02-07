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Yürekleri yakan kare: Enkaz altında ölen kızının elini bir an olsun bırakmadı

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye'nin yanında yer alırken Uluslararası haber ajansının AFP'nin Kahramanmaraş'tan servis ettiği fotoğraf dünyayı yasa boğdu.

18:39 . 7/02/2023 Salı
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Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem ile sarsıldı. Dünyanın gözü kulağı dünden beri deprem bölgesinden gelecek haberlerde. Uzman ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için adeta zamana karşı bir yarış içerisinde.

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım teklifleri yağdı.

Dünya Türkiye için adeta seferber olmuş durumda. Uluslararası Haber ajansının AFP'nin Kahramanmaraş'tan servis ettiği fotoğraf ise dünyayı yasa boğdu.

Dünyanın gündemine oturdu

AFP bu kareyi, 'fotoğrafta yer alan kişi Deprem nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini tutuyor' notu ile aboneleri ile paylaştı.

Ajans hayatını kaybeden talihsiz kızın adının Irmak olduğunu belirtti. Pek çok haber sitesi bu kareyi okurları ile paylaştı.

Bu kareye yer veren haber platformları 'Mesut Hançer isimli baba 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bırakamadı' ifadesini kullandı.

AFP bölgeden geçtiği fotoğrafları ailelerin sevdiklerini kurtarmak için arama kurtarma çalışmalarına katıldığı bilgisi ile paylaştı.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremlerin ardından 145 artçı sarsıntı oldu.

Ajans Türkiye ve Suriye'deki toplam vefat sayısının 5 bini geçtiğini kaydetti.



#Kahramanmaraş
#Deprem
#Enkaz
1 saat önce
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Yürekleri yakan kare: Enkaz altında ölen kızının elini bir an olsun bırakmadı
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