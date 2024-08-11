Yurt genelinde büyük denetim: 436 bin sürücüye işlem yapıldı

1-8 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 609 bin 216 aracın denetlendi, 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Ayrıca, hız ihlalinde bulunan 127 bin 384, periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 288, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 569, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 589 araca/sürücüye işlem yapıldı.