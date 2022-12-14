Yusufeli'nde su altında kalacak köyde mahsur durumdaki köpek botla kurtarıldı

İlçedeki Yusufeli Barajı ve HES'te baraj kapaklarının kapatılarak 22 Kasım'da su tutmaya başlanmasının ardından su seviyesi her gün yükselmeye devam ediyor.

Su altında kalmaya başlayan ilk yerleşim yeri olan Irmakyanı köyünde bir köpeğin mahsur durumda olduğu ihbar üzerine Artvin Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneği (HAYDİKO) üyeleri harekete geçti.

AA

Köye karadan ulaşımı sağlayan yolların ve asma köprünün su altında kalması nedeniyle profesyonel bir ekibin kullandığı botla köye ulaşan HAYDİKO gönüllüleri Burak Mert Ateş, Önder Kamil Düzen, Berat Taşkesenlioğlu ve Veteriner Hekim Kadir Kılınç yaklaşık 3 saatlik bir arama çalışması sonucu köpeği buldu.

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AA

Bota koydukları köpeği güvenli bölgeye getiren gönüllüler, bakım ve tedavilerini yaptıktan sonra Yusufeli yeni yerleşim yerine götürerek sokağa bıraktı.

Köpeğin kurtarma operasyonu, gönüllülerce telefonla kayıt altına alındı.

FOTOĞRAF 14 Çoruhun üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiyenin en yüksek, dünyanın 5inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle, gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan, dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiyenin 5inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Toggun 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği üretebilecek. SU SEVİYESİ 46 METREYE ÇIKTI: TARİHİ KÖPRÜ DİPTE KALDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla 22 Kasımda düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında yaklaşık 20 milyon metreküp su depolandı. Yusufeli Barajında 46 metreye ulaşan su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü kısmen su altında kaldı. Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprünün de sulara gömüldüğü köye gidenler, evlerine uzaktan son kez bakıyor. HEM MUTLU HEM DE HÜZÜNLÜYÜZKöyden taşınanlardan Zeki Küçükalkan, Doğma büyüme burada yaşadık. Bir bakımdan üzgünüz, arazimiz, anılarımız, ata-dede topraklarımız su altına gitti. Bir bakımdan da devletimizin kalkınması için bu barajın yapılması gerekiyordu; yapıldı. Hem mutlu hem de hüzünlüyüz dedi. Ömer Küçükalkan ise, “Yarım asrı aşkın bu köyde yaşadım. Anılarımız, yaşanmışlıklarımız tarih olacak. Su altında kalacak köyümüzü gelip son kez görüyoruz diye konuştu. Çocukluğunun köyde geçtiğini ifade eden Hüseyin Halkyürek de, “Barajın olması sevindirici, enerji atılımları bizim için gurur verici. Baraj büyük bir nimet. Tek üzüntümüz, yaşanmışların geride kalacak olması ifadelerini kullandı. Rabia Akyürek, Çok büyük duygular içerisindeyim. Geçen yıl babamı kaybettim; bura baba ocağı. Evet, baraj çok önemli ama evleri sular altında görmek kalbimi acıtıyor. O köprü aklımızdan çıkmayacak şeklinde konuştu. YENİ YUSUFELİİlçe merkezi ve 7 köyünün, baraj suları altında kalacağı Yusufelide, Yansıtıcılar mevkisinde, 24 milyon metreküp kazı ve 10 milyon metreküp dolgu ile oluşturulan 153 hektar alanda yeni yerleşim alanları inşa edildi. Üç bölgede 10 etap halindeki çalışmalarda hükümet konağı, emniyet, jandarma, adliye, ilkokul ve ortaokul, lise, müftülük, öğretmenevi gibi kamu binaları yapıldı. 3 bin 205 konutun yanı sıra dağların eteklerinde oluşturulan yeni yerleşim birimlerinde ise yöresel mimaride, 2şer katlı modern evler inşa edildi. Toplamda 34 milyar lirayı bulan yatırım kapsamında 69,2 kilometresi tünel olmak üzere köprü ve viyadüklerden oluşan 110 kilometrelik yeni yol ağı oluşturuldu. Yusufeli'de su seviyesi 46 metreye ulaştı: Asma köprü tarih oldu Artvin'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 46 metreye ulaştı. Havzada 20 milyon metreküp su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyü kısmen su altında kaldı. Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprünün sulara gömüldüğü köye gidenler, evlerine uzaktan son kez baktı.

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HAYDİKO yönetim kurulu üyesi Yasemin Yılmaz, yaklaşık bir aydır, ilçede su altında kalacak bölgelerdeki sahipsiz kedi ve köpekleri toplayarak güvenli bölgelere taşımak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 750'ye yakın kedi ve köpeği güvenli bölgelere taşıdıklarını belirterek, “Geçtiğimiz günlerde tahliyesini yaptığımız Irmakyanı köyünde bir köpeğin mahsur kaldığı ve yükselen sular nedeniyle köyden çıkamadığı ihbarı üzerine yetkililerle konuşarak bir bot ayarladık. Arkadaşlarımız botla köye giderek köpeği bulunduğu yerden aldı ve kurtardık. Biz geride tek bir canlımızın bile kalmasını istemiyoruz, bunla ilgili de canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.