Yüz bin yeni üye hamlesi: AK Parti yeni bir kampanya başlattı

Özellikle genç seçmenler başta olmak üzere üyeliği bulunmayan herkesi AK Parti İstanbul ailesine kazandırmak için özel çalışma yürütülecek. 2,5 milyona yakın AK Parti İstanbul ailesine yeni üyeler kazandırmak için başlatılan kampanya kapsamında, online başvuru için “akuyelikistanbul.org” web sitesi de hizmete açıldı.Böylece yeni üye olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını online olarak da yapabilecek. Web sitesi üzerinden alınacak ön başvuruların akabinde, başvuru sahiplerinin ikamet ettiği yere göre ilçe teşkilatları tarafından üyelik işlemi tamamlanacak. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “AK Partili olmak, her şeyden önce bir davaya sevdalanmak demektir” diyerek, herkesi üye olmaya çağırdı.

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