Yüz yüze görüşüp isteyecekler

15 Temmuz’da kanlı bir darbeye kalkışan FETÖ’cülerin iadesinin sağlanması için Adalet Bakanlığı bünyesinde teknik bir ekibin oluşturulacağı öğrenildi. Büyükelçiler Konferansı’na katılan büyükelçilerin, ülkelerin örgüt üyelerinin iadesine sıcak bakmadığına ilişkin görüşleri üzerine oluşturulması planlanan teknik ekip, örgüt üyelerine kalkan olan başta ABD ile Avrupa ülkeleri olmak üzere iade talep edilen 94 ülkeye, FETÖ ve 15 Temmuz’u anlatacak, Türkiye’nin iade taleplerini yineleyecek. Türkiye, 94 ülkeden 618 FETÖ’cünün iadesini talep etmişti.

BİRÇOK FETÖ’CÜ LİSTEDE

1999 yılından bu yana ABD’de yaşayan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen gibi birçok FETÖ mensubu da 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde ve sonrasında yurt dışına kaçtı. Bunların arasında il imamlarından ülke imamlarına, iş adamlarından gazetecilere, darbeci askerlerden mahrem imamlara kadar birçok isim bulunuyor. Türkiye, başta Gülen olmak üzere Akın İpek, Osman Hilmi Özdil, Ekrem Dumanlı, Tuncay Delibaşı, Mustafa Özcan, Abdullah Aymaz, Adil Öksüz, Zekeriya Öz, Celal Kara gibi kritik isimlerin iadesini istedi.

94 ÜLKEDEN 618 İADE

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasından en çok Almanya’dan teröristlerin iadesini istedi. Elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı ABD’den de onlarca iade talebinde bulundu. Sadece Gülen’in 7 kez iadesi talep edildi. Türkiye, bugüne kadar toplamda 94 ülkeden 618 FETÖ üyesinin iadesini istedi. Ayrıca 54 ülkeden de 154 FETÖ’cünün geçici tutuklanması talep edildi. Ancak Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ile ABD, Türkiye’nin iade taleplerini karşılayamadı.

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45 TALEP İÇİN ‘RET’ KARARI

Bugüne kadar sadece Romanya, Türkiye’nin talebi karşısında somut adım attı. Romanya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde çalışma ofislerine böcek yerleştirilmesi olayında rol alan İlker Usta ve Sedat Zavar’ı Türkiye’ye iade etti. Yine bakanlık verilerine göre, 23 ülke, sınır dışı etme yoluyla 109 kişiyi iade etti. Öte yandan şu ana kadar 45 iade talebi ‘ret’ ile sonuçlandı.

BÜYÜKELÇİLER GÜNDEME GETİRDİ

İade taleplerine karşın FETÖ’cülerin sığındığı ülkeler Türkiye’yi oyalama taktiği yürütüyor. Bu durumu fırsat bilen örgüt üyeleri de ABD ile Avrupa ülkelerinde rahat bir yaşam sürüyor, ülke ülke gezebiliyor. Söz konusu ülkelerin tutumunun, 11. Büyükelçiler Konferansı’nda da gündeme geldiği belirtildi. Konferans için Ankara’ya gelen büyükelçiler ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün de bulunduğu bir toplantıda, ülkelerin FETÖ’cülerin iadesine sıcak bakmadığı, FETÖ’nün buralarda bir kez daha anlatılması gerektiği görüşünün öne çıktığı öğrenildi.

Üst düzey bürokratlar ekipte

Adalet Bakanlığı bünyesindeki teknik ekipte Bakan Yardımcısı ve Genel Müdür düzeyinde üst düzey bürokratların yer alacağı öğrenildi. FETÖ’cü teröristlerin de aralarında bulunduğu suçluların iadesine ilişkin işlemler, Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünce yürütülüyor. Soruşturma aşamasında savcılıklar, yargılama aşamasında ise mahkemelerce hazırlanan iade talepnameleri, Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürlüğü’ne gönderiliyor. Talepname ve eklerinin iç hukuka ve uluslararası anlaşmalara uygunluğu inceleniyor, eksiklik varsa bunların tamamlanması sağlanıyor. Daha sonra ilgili ülkenin diline çevrilen iade talepnamesi diplomatik kanaldan muhataplara iletiliyor. Yani tamamen resmi süreç işletiliyor. Ancak oluşturulacak teknik ekip ise söz konusu prosedürün dışına çıkacak ve sahaya inecek. Muhataplarıyla yüz yüze görüşecek olan Bakan Yardımcısı ve Genel Müdürün de aralarında bulunduğu teknik ekip, FETÖ’cülerin iadesini bizzat isteyecek. Teknik ekibin, hükümet ve kabine değişikliği olan ülkelerde de söz konusu çalışmaya ağırlık vereceği belirtiliyor.