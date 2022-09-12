Yüzde 50 kâbusu

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" çıkışı masayı dağıtma noktasına getirdi. CHP, sallanan masayı kurtarmak için HDP'ye bakanlık vaadini şimdilik dillendirmeme kararı aldı

HDP OLMAZSA AĞIR YENİLGİ ALIRIZ!

Ancak, HDP için fikir jimnastiği de bitmiyor. CHP içinde HDP'nin altılı masanın dışında kalmasının Cumhur İttifakı karşısında ağır bir zafiyet olduğunu düşünenlerin sayısı ise artıyor. Bir CHP'li isim "Seçimlerde yüzde elliyi geçmeme endişesinin CHP'de daha derinden hissedilir olduğu bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı. CHP'li bir isim ise "Parti içinde HDP'nin altılı masada yer almasını istemeyen buna karşı çıkan bir damar var. Bunu saklamanın da bir anlamı yok ama HDP ile ittifaktan çok bir iş birliğinin yapılması kanısı hakim" dedi.

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İYİ PARTİ GÖZ HAPSİNDE

CHP, bir taraftan da masanın diğer büyük ortağı İYİ Parti'nin hareketlerini takip ediyor. İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in, Genel Merkez'in adaylık konusunda sürekli kırmızı ışık yaktığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyaretinin tesadüf olmayacağı yorumları yapılıyor. İYİ Parti bir süre önce ise İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kanalıyla adaylıkta Mansur Yavaş’ın ismini gündeme getirmeye çalışmıştı.