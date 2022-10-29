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TTB Başkanı Fincancı'nın tutuklanmasının ardından birlikten ilginç bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin 22 Ekim’de birliğin web sitesine sızarak bin 306 kişinin kimlik ve tüm kişisel verilerine ulaştığı iddia edildi.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Zaman ayarlı sızıntı
Şebnem Korur Fincancı.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve birlik yönetiminin görevden alınma sürecinin başlatılmasının ardından, birlikten ilginç bir açıklama geldi. TTB’den yapılan açıklamada, kimliği belirlenemeyen kişilerin 22 Ekim’de birliğin web sitesine sızarak bin 306 kişinin kimlik ve tüm kişisel verilerine ulaştığı iddia edildi. TTB’nin üyelerine gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı: “Sayın üyemiz, Bilgi Teknolojileri İletişim Başkanlığı tarafından, 25 Ekim tarihinde yapılan açıklamaya göre 22 Ekim’de kimliği tarafımızdan belirlenememiş kişi ve kişilerce TTB kurumsal web sayfasına erişildiği öğrenilmiştir. TTB ve bağlı odalarına ait verilere ulaştığı, ihlalden seçili kurullarda görev alan bin 306 kişinin etkilendiği, erişilen bilgiler arasında nüfus cüzdanında yer alan bilgilerin yanı sıra hangi kurulda görev yapıldığı, iş ve ev adresi, iş ve ev telefonu numarası, elektronik posta adresi ve akademik unvan ve medeni hal, çocuk sahibi olup olmadığı bilgilerinin yer aldığı belirlenmiştir. Erişilen verilerin başka bir yere gönderildiğine dair elimizde bir bilgi yoktur. İhlal nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na bildirim yapılmıştır. Saldırı nedeniyle ayrıca suç duyurusunda bulunulacaktır. İhlal edilen veriler tümüyle erişime kapatılmıştır.”

DOKTORLAR TEPKİLİ

Doktorlar 22 Ekim’deki sızıntının 1 hafta sonra üyelere bildirilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada “verilerin bizzat TTB tarafından paylaşılmış olabileceği” imasında bulunan doktorlar şüphelerini şöyle dile getirdi:

Fincancı’nın açıklamaları ve bizim tepkilerimizle eş zamanlı gelen e-posta şüphe uyandırıyor. Devlet, TTB’den bizlere iletilen kişisel verilerimizin çalınması meselesinin üstüne gitmelidir.

Çok önceden verdiler bence, şimdi tutuklama falan olunca “inceleme yaparlar da foyamız açığa çıkar” diye “hesaplar çalındı” ayağına yatıyorlar. Aynı zamanda “dört koldan saldırı altındayız” diyerek mağduru oynuyorlar.

Ne demek bu, tehdit mi? Suç bu, farkında mısınız? Merkez yönetimin istifası ve tabiplere ait her kurumdan süresiz men edilmesi şart oldu.

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