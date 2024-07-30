Zehir tacirlerine geçit yok: 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

‘NARKOÇELİK-29' operasyonu
17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen ‘NARKOÇELİK-29' operasyonlarında 103 kişi yakalandı, 45' i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
“NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;
- 1 Ton 331 Kg Uyuşturucu Madde,
- 9 Milyon 258 Bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve
- 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
- 103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
- 45’i tutuklandı.
- 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.
- Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 125 kg metamfetamin,
- 1,5 kg esrar ele geçirildi.
- 14 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 2’si tutuklandı.
- 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 17 kg metamfetamin ve
- 14 kg esrar ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
- Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 2 kg metamfetamin ele geçirildi.
- 11 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 2’si tutuklandı.
- 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 3 milyon 574 bin adet kök kenevir,
- 901 bin adet kök skunk ve
- 1 ton 86 kg esrar ele geçirildi.
- 8 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 5’i tutuklandı.
- Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 6 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 6’sı da tutuklandı.
- Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 4 kg esrar ile
- 1.125 adet kök kenevir ele geçirildi.
- 8 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 4’ü tutuklandı.
- 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 2 kg bonzai ile
- 4 kg esrar ele geçirildi.
- 7 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 4’ü tutuklandı.
- 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 18 kg esrar ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
- Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 21 kg esrar,
- 1 kg bonzai ve
- 1.137 adet kök kenevir ele geçirildi.
- 22 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 11’i tutuklandı.
- 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 1,5 kg esrar,
- 3 bin 121 adet uyuşturucu hap ve
- 879 adet kök kenevir ele geçirildi.
- 5 Zehir Taciri yakalandı.
- 4’ü tutuklandı.
- 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 4 milyon 128 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 612 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
- 5 Zehir Taciri yakalandı.
- Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 40 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
- Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 6 kg esrar,
- 650 adet kök kenevir ve
- Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 10 Sokak Satıcısı yakalandı.
- 2’si tutuklandı.
- 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
- Konya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 1.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
- Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 7,5 kg esrar ile
- 20 adet kök kenevir ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
- Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
- 21 kg esrar ele geçirildi.
- 1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.
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2 hours ago