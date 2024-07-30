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Zehir tacirlerine geçit yok: 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde ele geçirildi

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen ‘NARKOÇELİK-29' operasyonlarında 103 kişi yakalandı, 45' i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca operasyonlarda; 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Seda Ekinci
08:12 - 30/07/2024 Tuesday
Güncelleme: 08:22 - 30/07/2024 Tuesday
Yeni Şafak
‘NARKOÇELİK-29' operasyonu
‘NARKOÇELİK-29' operasyonu

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen ‘NARKOÇELİK-29' operasyonlarında 103 kişi yakalandı, 45' i tutuklandı, 36'sı hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

“NARKOÇELİK-29” operasyonlarında;
  • 1 Ton 331 Kg Uyuşturucu Madde,
  • 9 Milyon 258 Bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve
  • 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

  • 103 Zehir Taciri ve Sokak Satıcısı yakalandı
  • 45’i tutuklandı.
  • 36’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “NARKOÇELİK-29”operasyonları düzenlendi.
  • Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 125 kg metamfetamin,
  • 1,5 kg esrar ele geçirildi.
  • 14 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 2’si tutuklandı.
  • 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 17 kg metamfetamin ve
  • 14 kg esrar ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

  • Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 2 kg metamfetamin ele geçirildi.
  • 11 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 2’si tutuklandı.
  • 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

  • Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 3 milyon 574 bin adet kök kenevir,
  • 901 bin adet kök skunk ve
  • 1 ton 86 kg esrar ele geçirildi.
  • 8 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 5’i tutuklandı.
  • Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
  • 6 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 6’sı da tutuklandı.

  • Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 4 kg esrar ile
  • 1.125 adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 8 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 4’ü tutuklandı.
  • 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 2 kg bonzai ile
  • 4 kg esrar ele geçirildi.
  • 7 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 4’ü tutuklandı.
  • 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 18 kg esrar ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
  • Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 21 kg esrar,
  • 1 kg bonzai ve
  • 1.137 adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 22 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 11’i tutuklandı.
  • 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 1,5 kg esrar,
  • 3 bin 121 adet uyuşturucu hap ve
  • 879 adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 5 Zehir Taciri yakalandı.
  • 4’ü tutuklandı.
  • 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Edirne İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 4 milyon 128 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 612 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 5 Zehir Taciri yakalandı.
  • Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 40 bin adet kök kenevir ele geçirildi.
  • Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 6 kg esrar,
  • 650 adet kök kenevir ve
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 10 Sokak Satıcısı yakalandı.
  • 2’si tutuklandı.
  • 8’i hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Konya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 1.360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 2 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.
  • Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 7,5 kg esrar ile
  • 20 adet kök kenevir ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı ve tutuklandı.

  • Adana İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
  • 21 kg esrar ele geçirildi.
  • 1 Zehir Taciri yakalandı ve hakkında adli kontrol kararı verildi.


#NARKOÇELİK-29
#operasyon
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