Zehir tacirlerine 'kapsamlı' darbe: 316 şahıs yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 316 şahıs yakalanırken, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 277 olayda 316 şahıs yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 58 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 575 gram sentetik kannabinoid hammaddesi 11 bin 821 adet sentetik ecza hapı, 2 kilogram 678 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde 5 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, ele geçirildi.