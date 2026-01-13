Yeni Şafak
Zehir tacirlerine 'kapsamlı' darbe: 316 şahıs yakalandı

19:5113/01/2026, Salı
Eskişehir'de son bir ay içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında yüzlerce kişi yakalandı. (Foto: Arşiv)
Eskişehir'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 316 şahıs yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ile silahlar ele geçirildi.

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 316 şahıs yakalanırken, çeşitli miktar ve türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 ay içerisinde il genelinde yapılan operasyonlar neticesinde 277 olayda 316 şahıs yakalandı. Ekiplerce yapılan aramalarda; 58 kilogram bonzai elde edilebileceği değerlendirilen 575 gram sentetik kannabinoid hammaddesi 11 bin 821 adet sentetik ecza hapı, 2 kilogram 678 gram çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde 5 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, ele geçirildi.

18 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem başlatılan 60 şüpheliden 18’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.



#Eskişehir
#Uyuşturucu
#Operasyon
