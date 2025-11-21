Zehirlenen aile otelde kapalı kalmış

Fatih’te tatil için konakladıkları otelde fenalaşan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, 13 Kasım'da rahatsızlanarak ambulans çağıran ailenin otelin kilitli olan kapısını açmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, baba Servet Böcek'in kucağındaki çocuğuyla kilitli kapıyı açmaya çalışması yer alıyor. Bu sırada ambulansın dışarıda beklediği, çevredekilerin de yardım etmeye çalışması kayıtlarda görülüyor. Baba Böcek'in kapıyı kırmaya çalışması ve daha sonra kapının dışarıdan açılması da görüntülerde bulunuyor.

Olay gecesi resepsiyonda görevli M.M.U.D.C.,ifadesinde ihtiyaç oldukça otele çalışmak için çağırıldığını anlattı. M.M.U.D.C. kapıyı neden kitlediğini de şu sözlerle anlattı: "12 Kasım günü saat 08.30 sıralarında otelde çalışmak için geldim. O esnada Eyüp O. çalışıyordu. Sabah saatlerinde Servet Böcek ve Çiğdem Böcek, odalarının kapıları ilaçlama nedeni ile bantlandığını, odalarının temizlenmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca hastaneye gideceklerini, bir şeyler yediklerini ve midelerinin bulandığını söylediler. Daha sonra otelden çocuklarla birlikte çıktıklarını gördüm. Mesaim bitmesi üzerine evime geçtim. Aynı gün akşam kabul yeri görevlisi olarak çalışan Rüstem beni aradı, acil işi olduğunu söyleyerek onun yerine çalışmamı istedi. 22.45 sıralarında otele geldim. Otelde kusmuk kokusu vardı. Saat 01.30 sıralarında yemek yemek için otelin kapısını kilitleyerek, otel yakınında bulunan kebapçıya gittim. Kapıyı kilitleme amacım, otele hırsızın girmesini engellemekti. Otelde koku olduğundan dolayı aldığım yemeği yan tarafta bulunan bahçede yedim. 15-20 dakika sonra döndüğümde Böcek ailesinin ambulansa bindiğini fark ettim" dedi. Soruşturma dosyasına göre, olayın yaşandığı otelde 11 Kasım’da DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından yetkisiz bir ilaçlama yapıldı. Kullanılan maddeler arasında “Alfasc”, “Cypermetrin” ve jel formunda pestisit bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili olarak ilaçlama şirketi sahibi Z.K., sorumlular S.K. ve D.C. ile resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C. tutuklandı. Otel sahibi H.O.’na ev hapsi verildi. H.O. İle otel çalışanı R.B.'ye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.