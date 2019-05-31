Zeynep komada çarpan serbest

Geçtiğimiz pazartesi günü 7 yaşındaki Zeynep Gümüş’ü otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen ehliyetsiz sürücü Mehmet D. (20), küçük kızı o halde bırakıp kaçmıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda vicdansız sürücü ile beraberindeki iki kişi önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan küçük Zeynep'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisi ise sürüyor.