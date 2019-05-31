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Gündem Zeynep komada çarpan serbest
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Zeynep komada çarpan serbest

İstanbul Esenyurt'ta bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kıza çarpan kişi serbest bırakıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz pazartesi günü 7 yaşındaki Zeynep Gümüş’ü otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen ehliyetsiz sürücü Mehmet D. (20), küçük kızı o halde bırakıp kaçmıştı.

Zeynep Gümüş

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda vicdansız sürücü ile beraberindeki iki kişi önceki gün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan küçük Zeynep'in İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavisi ise sürüyor.

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