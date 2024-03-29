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'Zibidi Özel' sosyal medyada gündem oldu

Yerel seçimlere giden süreçte yaptığı gaflarla gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 15 Temmuz'da sokağa çıkan vatandaşlar için 'zibidi' ifadesini kullanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada 'Zibidi Özel' hastagi Trend Topic oldu.

Lokman Özdemir
14:33 - 29/03/2024 Cuma
Güncelleme: 14:44 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel
Özgür Özel
15 Temmuz'da FETÖ eliyle yapılmaya kalkılan darbe girişimine direnen vatandaşlara hakaret eden CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.

Kandil'den talimat alan DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kılıfı altında ittifak kuran Özel, geçtiğimiz günlerde bir mitingde 15 Temmuz direnişçilerini hedef alarak
'zibidiler'
ifadesini kullandı.




Özel
"Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi"
dedi.

Sosyal medyada gündem oldu


Özel'in skandal sözleri infiale neden olurken sosyal medyada kullanıcılar da CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi.



Özel'in hakaretine karşılık olarak
'Zibidi Özel'
hastagi Trend Topic listesinde birinci sıraya yükseldi.

"Darbeye teslim olurum" demişti


Özgür Özel geçtiğimiz günlerde de darbe seviciliği yaparak
"Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum"
demişti.


#Özgür Özel
#CHP
#15 Temmuz
40 dakika önce
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