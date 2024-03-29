'Zibidi Özel' sosyal medyada gündem oldu

Özgür Özel
15 Temmuz'da FETÖ eliyle yapılmaya kalkılan darbe girişimine direnen vatandaşlara hakaret eden CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
'e karşı tepkiler çığ gibi büyüyor.
Kandil'den talimat alan DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kılıfı altında ittifak kuran Özel, geçtiğimiz günlerde bir mitingde 15 Temmuz direnişçilerini hedef alarak
'zibidiler'
ifadesini kullandı.
Özel
"Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi"
dedi.
Sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada gündem oldu
Özel'in skandal sözleri infiale neden olurken sosyal medyada kullanıcılar da CHP Genel Başkanı'na tepki gösterdi.
Özel'in hakaretine karşılık olarak
'Zibidi Özel'
hastagi Trend Topic listesinde birinci sıraya yükseldi.
"Darbeye teslim olurum" demişti
"Darbeye teslim olurum" demişti
Özgür Özel geçtiğimiz günlerde de darbe seviciliği yaparak
"Gecenin 3'ünde telefon çalsın, darbe oluyor desinler, ayağa kalkar fırlarım. Ama derlerse ki gençler yapıyor. Ama bütün partideki gençler. 40 yaşın üzerindeki bütün siyasiler tasfiye olacak, 40 yaşın altındakiler. Ben o darbeye teslim olurum"
demişti.
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#15 Temmuz
40 dakika önce