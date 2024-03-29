'Zibidi'ye suç duyurusu: Özel'e tepkiler çığ gibi

“Gençler darbe yapsın teslim olurum” diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu kez 15 Temmuz’da sokağa çıkanlar için yaptığı “zibidi” benzetmesine tepki yağıyor. Önceki gün Sarıyer’de partisinin mitinginde konuşan Özel, “Tayyip Erdoğan merak etmesin. Bir gün yeniden beka sorunu olursa, o çağırdı diye havaalanına ciplerle giden, cipten inen, altındaki pahalı ayakkabı, lüks kot pantolon, markalı sweatshirtlerle durup da Tayyip Bey gelince perdelik kumaştan yalandan kefen giyen 7 zibidi beka sorununu çözmez. O gün bir beka sorunu ortaya çıkarsa, kot üstüne perdelik kumaştan kefen çeken zibidiler değil, dedesi Çanakkale'de kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi” demişti. Bu sözleri üzerine 15 Temmuz Derneği Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.





ÜZÜCÜ VE İNCİTİCİ

Bakırköy Adliyesi önünde açıklama yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Özel’in Türk milletinden özür dilemesi gerektiğini ifade etti. Turunç, “CHP Genel Başkanı’nın şehit aileleri ve gazilerle alakalı, o gece seve seve hayatlarını ortaya koyan insanlara söylediği söz çok incitici. Dün sıra 15 Temmuz'da fedakarlık yapanlardaydı, belki yarın sıra bizde olacak. Ülkemizin bağımsızlığı adına bu insanları saygıyla hatırlamak gerekirken, muhalefet partisi lideri Özel'in sözü, şehit aileleri ve gazileri çok üzdü. Milletimizden özürle düzeltmesini bekliyoruz” dedi.





CHP KLASİĞİ

Ardından dernek adına basın açıklamasını 15 Temmuz gazisi İlhami Çil yaptı. “Bu açıklamayı yapan, her geçen gün halksızlaşan Halk Partisi’nin genel başkanıdır. Maşeri vicdanı derinden yaralayan bir seçim konuşması olmuştur” diyen Çil, bunun artık bir CHP klasiği olduğunu kaydetti. Çil, “15 Temmuz’da antidemokratik bir kalkışmaya karşı canını hiçe sayarak, savaş uçaklarının, tankların, bombaların ve mermilerin karşısına dikilen bir millete hakaret etmeye cüret eden bir siyasi partiye rastlayamazsınız” ifadesini kullandı.





TALİHSİZLİK

Her kesim ve her siyasi görüşten kişinin 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı koyduğunu belirten Çil şunları kaydetti: “Milyonlarca vatandaşımıza ‘Zibidi’ deme hadsizliğini gösteren CHP’li Özgür Özel, partisinin ‘bin bahar görse de yeşermeyecek bir taş’ gibi bu toprakların ruhundan bîhaber olduğunu ne yazık ki bir kez daha ortaya koymuştur. Darbecilerin, FETÖ’cü teröristlerin tutuklandığı dönemde Manisa Emniyet Müdürlüğü önünde FETÖ hakkında ‘inanç grubu’ güzellemesi yapan Özel’in bugün yaptığı açıklama, sadece kendisinin ve partisinin değil, bu ülkenin de talihsizliğidir. Zibidi, dünyanın en güzel halkının onuruna dil uzatan kimse odur! Milli iradeyi müdafaa için şehit düşmüş 15 Temmuz kahramanlarına dil uzatmak, kimsenin haddi değildir.”





ÖZÜR DILE

15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler, CHP liderinin sözlerine sert çıktı. O gece İstanbul'da Boğaz Köprüsü’nde tankın altında şehit olan Köksal Karmil’in eşi Gülsüm Karmil, “Nasıl bu kadar rahat çıkıp böyle bir kelime kullanabiliyor! İnanın sabaha kadar uyuyamadım. Böyle bir hakaret olamaz. 5 yetimim var, onların da hakkını helal etmiyorum. Gereken neyse yapılsın, kişisel olarak da şikayette bulunacağım” dedi. 15 Temmuz şehidi Türkan Türkmen Tekin’in eşi Ramazan Tekin de şunları kaydetti: “Özgür Özel 81 ilde herkesten, gazi ve şehit ailelerinden özür dileyecek. Kendisini kınıyoruz. Onlar yattı, kahvelerini içti, biz vatanımıza sahip çıktık. Zibidi kelimesini ona iade ediyoruz.”





Onlardan öğreneceğiniz çok şey var

CHP lideri Özel'e bir suç duyurusu da Ankara'da yapıldı. Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği, Özel hakkında Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde dernek üyeleriyle açıklama yapan Dernek Başkanı Cafer Akın, Özel'i şiddetle kınadıklarını ifade etti: "15 Temmuz'da devletinin çağrısıyla milletle kol kola şehadete yürüyerek tanklara siper olan aziz şehitlerimizin aileleri ile şehitlere 'Zibidi' deme hadsizliğini gösteren, FETÖ'cü teröristlere 'İnanç grubu' güzellemesi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kınıyoruz. Her halükarda ülkeyi sizin kurtarmayacağınız kesin. Tankların arasından sıvışıp giderken, televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken, meydanlarda can veren o 'Zibidi' dediğiniz korkusuz kahramanlardan öğrenecek çok şeyiniz var."



