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Zirai Don Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak

Zirai Don Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak

12:2613/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
AA
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TBMM.
TBMM.

Zirai don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin ve tarımsal ürünlerin uğradığı zararların tespiti ve gelecekte yaşanabilecek benzer olayların etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek.

TBMM Genel Kurulunda 15 Nisan'da kurulan ve 8 Mayıs'ta üye seçimi yapılan Meclis Araştırma Komisyonu, yarın ilk toplantısını düzenleyecek. Toplantıda, komisyon başkanı, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçimi yapılacak.

Zirai don olayının sonuçlarının araştırılması amacıyla kurulan Komisyon 22 üyeden oluşuyor. Komisyonun üyeleri arasında şu isimler yer alıyor:

"AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Yeni Yol Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç."



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