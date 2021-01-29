Zirvedeki 100 isim Türkiye’ye gelecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dünyanın koronavirüs salgını ile boğuştuğu bir dönemde Türk bilim insanlarının sağlık alanında da elde ettikleri gelişmeleri dikkatle takip ettiklerini belirten Erdoğan, “Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile adeta bir bilim seferberliği başlattık. Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar” bilgisini verdi.

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FAZ ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Platformun en önemli yanının araştırmacıların çalışmalarını ve tecrübelerini birbirleriyle paylaşıp, birlikte geliştirme modelini dünyaya örnek olacak şekilde kullanması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir.

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KURULUŞLARIMIZ SEFERBER

Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız, yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular.

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ÖNDE GELEN BİR OYUNCU OLACAĞIZ

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin’den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemi ile sınırlı da değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda, uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz.”

OYNAT 02:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülkeyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Yerli aşı çalışmaları ile ilgili müjde veren Erdoğan, '436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzere' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı çalışması yürüten 3. ülke olduğunu söyledi. BiP'te paylaş

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Alanında en iyi 100 araştırmacı ülkemize gelecek

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı vasıtasıyla 21 farklı ülkeden, 127 üst düzey araştırmacının çalışmalarını Türkiye’ye taşıdığını belirten Erdoğan, “Bu yıl TÜBA ödülü almaya hak kazanan bilim insanlarımızdan Dr. Rodica Eliza Gheorghe, Dr. Savaş Taşoğlu ve Dr. Ayşegül Doğan da Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında ülkemize gelen isimler arasında yer alıyor. Tüm bu bilim insanlarımızı kıymetli çalışmaları için bir kez daha tebrik ediyorum. İnşallah bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız. Sizlerin gayreti ve müteşebbislerimizin cesaretiyle yükselen bilim ve teknoloji eko sistemimizin meyvelerini vermesi, bizleri doğrusu mutlu ediyor. Ancak daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri en kısa sürede hedeflerimize ulaştıracağına yürekten inanıyorum” dedi.

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MGK’dan Suriye mesajı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4 saat 30 dakika süreyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada; terör, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Afrika’da yaşanan gelişmelere dikkat çekildi. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle yürütülen mücadele konusunda kurula bilgi sunulduğu belirtilen açıklamada şu hususlara yer verildi:

Bölgemizdeki başlıca istikrarsızlık kaynağı olan terör örgütlerinin, güney komşularımızın topraklarındaki varlığının sona erdirilmesi kapsamında atılan adımlar ele alınmış; meseleye müdahil olan uluslararası tüm aktörler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye davet edilmiştir. Türkiye’nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselelerinin çözümünde her platformda öncelikle diplomasi ve diyalogdan yana olduğu, buna mukabil ülkemizin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu bir kez daha vurgulanmıştır.